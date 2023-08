Internet ponovo „odlepio“ za jabukovim sirćetom, ima li još jedan dobar razlog da ga uvrstite u ishranu

Svakoga dana pojavi se neki novi „čudesni“ zdravstveni predlog, teško je više u bilo šta poverovati.

Do porasta pretraživanja pojma jabukovo sirće na Internetu u poslednjih par nedelja došlo je i zbog novog naleta interesovanja na društvenoj mreži TikTok, pa smo odlučili da se podsetimo, a možda i saznamo za još neke benefite koje nosi sa sobom jabukovo sirće

Prvo: Šta je jabukovo sirće?

Jabukovo sirće je vrsta sirćeta koja se pravi u procesu fermentacije, koji (jednostavno rečeno) pretvara zdrobljene jabuke u sirćetnu kiselinu putem kvasca i šećera koji su odlični za naša creva.

Jabukovo sirće takođe može da poboljša varenje i kontrolu težine, jačaju imuni sistem, a čak se kaže da je dobar i kod suzbijanja akni i ožiljaka.

Dakle, lista prednosti zbog koje bi i najveći cinik morao da pređe preko i sasluša o čemu je reč.

Studija iz 2021. godine pokazala je da su oni koji su pratili dijetu bogatu fermentiranom hranom – mislimo na jogurt, kombuču i kiseli kupus – imali su povećanu mikrobnu raznolikost, manje upala i poboljšani imunitet. Nakon toga, savet stručnjaka je bio da ciljate na šest porcija fermentisane hrane dnevno. Dodajte to našem povećanom razumevanju koliko je zdravlje creva ključno za naše opšte blagostanje, jasno je onda zbog čega se ponovo toliko priča o jabukovom sirćetu.

Koje jabukovo sirće treba da konzumiramo?

Potražite organske formule koje sadrže sirove, nefiltrirane i nerafinisane fermentisane jabuke – i za najbolje rezultate. „Uvek je najbolje kupiti jabukovo sirće u staklenoj flaši, nikada u plastičnoj“.

Naš savet je da ga ostavite negde gde ćete ga sigurno videti ujutru, tako da se setite da ga uzmete, i da se„naviknete“ još jednom ritualu, kao što je pripremanje doručka ili jutarnjeg smutija.

Konačno mišljenje o jabukovom sirćetu

Iako smo svesni da to nije lek za sve, to je jedan dodatak ishrani koji definitivno poboljšava varenje – i samo zbog toga, to je od svih onih koji su se priklonili ovom „trendu“ jedno veliko – DA.

(Stil)

