Istine i zablude o imunitetu: Od vitamina do belog luka

Četiri od deset osoba koristi hranu ili piće u nadi da će sprečiti bolest- ali, postoje li naučni dokazi za to. Da li ste i vi od onih koji jutrom posežu za megadozama vitamina C? Ili, možda ste od onih koji, čim progledaju, uzimaju kurkumu? Tržište proizvoda koji nas štite od bolesti naglo je poraslo poslednjih godina i čak su i supermarketi puni proizvoda koji jačaju vaš imuni sistm. Čak postije i kesice čaja sa dodatim vitaminom C za imunitet, ali i “pametni hleb” koji podržava funkciju vašeg imunog sistema.

Ali, da li išta od toga zaista funkcioniše?

Džena Makioči, predavač imunologije na Univerzitetu Saseks kaže da sama ideja da hranom možete doći do imuniteta potpuno pogrešna: “Bilo bi naučno ili medicinski nekorektno reći da imunitet možemo ojačati kratkoročnim konzumiranjem određene hrane ili određenih nutrijenata,” kaže ona.

Održavanje delikatne ravnoteže kompleksnog sistema kao što je imuni ne može se postići običnim smutijem ili nekom pilulom. Ona smatra da se reklamiranje ojačavanja imunog sistema neprikladno koristi kao marketinško oruđe.

Kada su kanadski naučnici istražili validnost postova na instagramu sa heštegom #immunebooster otkrili su brojne netačne informacije, koje nemaju nikakvo naučno utemeljenje. Uglavnom je reč o obmanjujućim informacijama koje nemaju nikakvu imunološku korist. I dok se imunitet može poboljšati proizvodima koji sadrže vitamin B12 i C, selen i železo, eksperti savetuju proizvođače da ne sugerišu da su ovi sastojci baš ti koji mogu ojačati i stimulisati imuni sistem. Mogu samo pomoći i doprineti funkcionisanju imunog sistema. Evo kakvo je mišljenje eksperata o određenim suplementima.

Vitamin D

Mišljenje: Uzimati najmanje 10mcg tokom zime

Vitamin D direktno deluje na ćelije imunog sistema kako bi oblikovao njihovu funkciju. Većina ljudi ima benefite od vitamina D, najmanje 10mcg ali svakako ne više od 100mcg dnevno. Dr Makioči kaže da se ovaj vitamin može naći i u jajima, ribljem ulju, maslacu i čvrstoj hrani.

Vitamin C

Mišljenje: Dobro ga je uzimati dodatno samo ako se dodatno iscrpljujete (recimo, triatlonci).

I dok se manjak vitamina C može povezati sa lakšim prehlađivanjem, ne mora značiti da će ekstremno veće količine smanjiti rizik od prehlade. Ako se već prehladite, uzmite jedan do dva grama dnevno, i on će smanjiti nelagodne simptome prehlade. Neki imaju iskustvo da je vitamin C prepolovio trajanje prehlade.

Kurkuma

Mišljenje: Dodajte kuvanju, ali se ne zamarajte uzimanjem za imunitet

I dok ova supstanca ima antiviralna i antibakterijska svojstva, kratkoročna upotreba neće dati nikakav rezultat. Makioči tvrdi da se kurkuma, ipak, treba dodavati jelima, a kada se pomeša sa malo ulja i par zrna bibera, to će svakako pojačati njeno dejstvo.

Probiotici

Mišljenje: Neki sojevi mogu biti od pomoći

Probiotici deluju na osnovu sojeva i kako smo svi različiti, ono što je bilo efikasno kod nekog drugog, ne znači da će delovati i kod vas. Probiotici koji mogu sprečiti prehladu obično sadrže sojeve Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium lactis BB12 i Lactobacillus paracasei CASEI 431. Ali, čak ni to ne znači da će imati efekta, a moraćete da ih uzimate svakako na duže staze. Makioči preporučuje uzimanje kefira ili kombuche jer je to svakako zdravije.

Echinacea

Mišljenje: Nije vredno uzimanja

Uprkos brojnim istraživanjima, Makioči kaže da nema naučnog dokaza da zaista pomaže. Postoji nekoliko vrsta ove biljke, ali problem je što može negativno da deluje na lekove koje već uzimate.

Limun, med, đumbir

Mišljenje: Ublažiće prehladu, ali neće ojačati sam imuni sistem

Ako ste već bolesni, ovo će vam svakako ublažiti simptome, ali ništa neće umanjiti infekciju. Ipak, nijedan od ovih namirnica neće ojačati imuni sistem

Beli luk

Mišljenje: Trebalo bi ga dodavati jelima

Ipak, kuvani beli luk ima daleko manji efekat nego sirovi. A, kada konzumirate sirovi, prvo ga dobro iseckajte ili zdrobite, i ostavite par minuta kako bi ispustio potrebni alicin. Tek onda ga stavite u salatu ili dresinge.

Cink

Mišljenje: Uzimajte ga kroz hranu

Cink jeste bitan za imunološki sistem, i trebate ga nadomestiti, ako imate nedostatak. Dodaci sa cinkom mogu smanjiti infekciju ili skratiti vreme prehlade. Ipak, dugoročno uzimanje može poremetiti glikemijski indeks, ali i nivo bakra i železa u našem telu, tako da treba biti oprezan sa veštačkim suplementima.

Selen

Mišljenje: Ne uzimajte ga u vidu suplemenata

Ako nemate utvrđen nedostatak selena, dodatni unos, u vidu suplemenata, može imati kontraefekat. Naime, suviše selena može dovesti do zapaljenskog odgovora tela, što može poremetiti ravnotežu i funkciju imunološkog sistema.

Pileća supa

Mišljenje: Uzmite ako se osećate iscrpljeno

Ali, odmah da znate, neće poboljšati vaš imuni sistem. Supa sadrži karnozin koji podržava ćelije imunološkog sistema. Dobra je jer će vas hidrirati. Čak i ako je u pitanju placebo efekat, bićete bolje nakon što pojede pileću supu.

