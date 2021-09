Istraživanja: Koliko treba soliti testeninu prilikom kuvanja

Jedan od osnovnih koraka prilikom kuvanja testenine je soljenje vode u kojoj ćete skuvati testo. Ako ste ikada zaboravili na taj korak, verovatno ste primetili da ukus testa nije baš dobar i da ga ne može popraviti čak ni najukusniji umak.

Tradicionalni recepti nalažu soljenje vode pre kuvanja testenine, ali šta o toj temi kažu istraživanja? Naučno govoreći, postoji samo jedan valjan razlog za soljenje vode za testeninu – na taj način se ravnomerno zasoli svaki komad testa, izvan i iznutra, prenose mediji.

Što se tiče količine soli, većina stručnjaka preporučuje oko 6 grama soli na nešto malo manje od 4 litra vode ili na 450 g testenine. Nakon što se so otopi, voda za kuvanje testenine trebalo bi da bude lagano zasoljena, nikako prejako slana. Ta količina soli nije zabrinjavajuća. Testenina neće upiti celu količinu soli. Procenjuje se da 450 g tjstenine apsorbira samo oko četvrtinu te količine soli.

Kuhinjska so, košer so, morska so … bilo koja od ovih vrsta soli biće dobar izbor, ali izbegavajte jodiranu so jer će testenini dati loš ukus. Ako koristite so čije zrno je sitnije od košer soli, prvo dodajte kašičicu soli pa dodajte još malo po ukusu.

A kada savršeno kuvanu testeninu pomešate s umakom, nemojte odmah bacati vodu u kojoj se kuvala testenina. Skrobna, slana voda od testenine čarobni je dodatak koji će vašem jelu dati ukus baš poput onog iz restorana.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.