Jače od meda i limuna: Dodajte 2 kašičice u vodu i popijte na prazan stomak, efekat će vas oduševiti

Kako jesen počinje, rizik od infekcija se povećava. Ne mogu da nam pomognu samo dijetetski suplementi sa vitaminom C, već i topli napici. Iako najčešće pijemo vodu sa limunom i medom, važno je da obratimo pažnju na tajni sastojak, a to je pčelinji polen. Pčelinji polen nije ništa drugo do kuglica sastavljenih od cvetnog polena, nektara ili meda. Čuva se u saću. To je hrana za pčele puna važnih hranljivih materija, uključujući:

esencijalne aminokiseline

nezasićene masne kiseline (palmitinska kiselina, linolenska kiselina i linolna kiselina)

provitamin A

vitamin E

vitamin C

vitamini B

kalijum

natrijum

fosfor

hrom

molibden

bakar

mangan

eterična ulja

Takođe sadrži prirodne antioksidante: flavonoide, karotenoide i kvercetin. Zahvaljujući ovim hranljivim sastojcima, pčelinji polen je vredan proizvod za kojim je važno posegnuti u periodima povećane učestalosti prehlade i gripa. Podržava rast limfocita, eozinofila i monocita, koji su prva linija odbrane od infekcija. Pored toga, pomaže da se nadoknade nedostaci važnih vitamina i minerala koji jačaju imuni sistem. Studije su potvrdile snažne antisistemske efekte pčelinjeg polena. Može da neutrališe štetne bakterije, uključujući Ešerihiju koli i salmonelu.

Pčelinji polen ima i druga svojstva koja promovišu zdravlje

Zahvaljujući svojim antioksidansima, pomaže u snižavanju nivoa holesterola u krvi, čime se smanjuje rizik od srčanih problema. Pored toga, sprečava oksidaciju lipida koji se ne lepe zajedno, a pritom oštećuje krvne sudove. Antioksidansi prisutni u pčelinjem polenu takođe štite jetru od oštećenja izazvanih toksičnim supstancama. Pored toga, pčelinji polen ima antiinflamatorna svojstva koja ubrzavaju zarastanje rana nastalih usled povreda ili hirurških rana. Istraživanje iz 2015. godine takođe je potvrdilo da se korišćenje ovog proizvoda preporučuje ženama u menopauzi jer može da ublaži simptome kao što su talasi vrućine, hladno znojenje, poremećaji spavanja i promene raspoloženja.

Da li je bezbedan za upotrebu?

Pčelinji polen je bezbedan za upotrebu. Izuzetak su alergije na polen ili ubode pčela. Pacijenti koji uzimaju lekove za razređivanje krvi, ne bi trebalo da konzumiraju polen. Pčelinji polen je dostupan u obliku granula. Takođe je često sastojak dijetetskih suplemenata. Lako možete da ga nabavite u prodavnicama bilja ili prodavnicama specijalizovanim za proizvodnju i prodaju meda.

Voda sa pčelinjim polenom – kako je pripremiti?

Za pripremu prirodnog napitka za jačanje imuniteta biće vam potrebne dve kašičice pčelinjeg polena koji rastvarate u mlakoj vodi. Mešavinu je najbolje da pijete na prazan stomak ili odmah posle doručka. Možete da dodate i med.

(Mondo)

