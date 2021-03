Japanci nikada ne piju vodu uz obroke. evo i zašto

Ako odete u restoran u nekoj od zapadnih zemalja, velike su šanse da ćete dobiti veliku čašu vode s ledom i kriškama limuna, ali u Japanu ćete možda dobiti samo vrlo malu čašu vode. Ili nećete dobiti ni to.

Japanci veruju da voda smeta vašoj „probavnoj vatri“, što vašem telu otežava varenje obroka. Iako je održavanje pravilne hidratacije presudno za vaše celokupno zdravlje, ispijanje vode tokom obroka može da donese više štete nego koristi.

Bright Side je odlučio da proveri zašto Japanci, koji su jedna od najzdravijih nacija na svetu, ne piju vodu uz obroke.

1. Suvoća usta

Koliko god kontradiktorno zvučalo, čaša vode uz obrok može da isuši pljuvačku. Neki ljudi vole da dodaju krišku limuna u vodu, što je čini kiselim napitkom koji utiče na lučenje pljuvačke. Naime, suvoća u ustima može dovesti do nekih neprijatnih simptoma, uključujući loš zadah. Voda s limunom takođe može da pogorša određena zdravstvena stanja, poput refluksa kiseline, i može da ošteti gleđ na zubima.

2. Može da našteti probavi

Kad uz obrok pijete vodu, pljuvačka se razređuje. To pak utiče na oslobađanje želudačnih sokova koji su odgovorni za varenje hrane. Kao rezultat toga, vaš želudac dobija slabije signale za razgradnju hrane, što može dovesti do nadutosti.

3. Usporava apsorpciju hranjivih sastojaka

Kako ispijanje vode tokom obroka razređuje probavne sokove, to utiče na prirodni nivo kiselosti vašeg želuca. Takođe, to negativno utiče na vaš probavni sistem i uzrokuje da vaše telo apsorbuje manje vitamina i hranjivih sastojaka.

4. Može uzorkovati gorušicu

Ispijanje vode uz obroke dodaje volumen želucu i povećava pritisak na njega, slično kao što bi to učinio obilan obrok. To pak može pogoršati određena zdravstvena stanja i povećati rizik od refluksa kiseline. Budući da pijenje vode tokom obroka uzrokuje da vaše telo luči manje probavnih enzima, to može dovesti do lančane reakcije nuspojava, uključujući žgaravicu.

5. Može uzrokovati gojenje

Pijenje vode dok jedete takođe može uzrokovati višak kilograma. Kad vaše telo ne može dovoljno dobro da probavi hranu, pretvara je u masnoću, zbog čega se gojite. Takođe može uzrokovati da vaše telo oslobađa više insulina u krv, što povećava šanse za skladištenje masnoće u telu.

