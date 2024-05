Jedite i ne brinite za liniju: Trik kojim ćete prepoloviti broj kalorija u hlebu!

Ako ste navikli da jedete hleb uz svako jelo, a s druge strane brinete zbog viška kalorija koje unosite, stručnjaci su podelili trik kojim ćete jednostavne ugljenohidrate u hlebu pretvoriti u one zdravije, ‘rezistentne’.

Hleb se često proglašava glavnim krivcem za gojenje, mada u većini slučajeva to nije, posebno ako jedete samo krišku-dve dnevno.

Ipak, ako vas grize savest što ne možete da ga se odreknete, možda će vam biti lakše ako primenite foru koja će navodno prepoloviti broj kalorija koje unosite hlebom.

Nakon što kupite ili ispečete domaći hleb – stavite ga u zamrzivač. Zašto? Zato što kao i kuvanje i hlađenje, smrzavanje pretvara skrob u otporni skrob. Zvuči neverovatno, ali to znači da vaše telo dobija mnogo manje kalorija od hleba. Zapravo, otporni skrob hrani vaše crevne bakterije umesto da goji vas, piše BBC.

Najveći problem s belim hlebom je to što on zbog visokog glikemijskog indeksa prebrzo otpušta energiju, tako da podiže nivo šećera u krvi. To može doprineti nastanku dijabetesa tipa 2, pa čak i ubrzati razvoj malignih oboljenja. Ipak, oni koji nemaju porodičnu istoriju dijabetesa, ne treba da izbegavaju beli hleb, koji je idealno jesti za doručak, jer tad ubrzava rad metabolizma, kažu naučnici, a prenosi 24sata.hr

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.