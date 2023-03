Jedite je redovno: Ova salata jača seksualnu želju i potenciju, prava ljubavna droga

Rukola (lat. Eruca sativa) blagotvorno deluje na libido, jača potenciju i pomaže u sintezi polnih hormona. Znali su to i stari Egipćani i Rimljani koji su često posezali za njenim lišćem i semenkama.

U poemi Moretum, drevnog rimskog pesnika Vergilija, rukola je opisana kao biljka koja ‘pobuđuje polnu želju kod sanjivih ljudi’. Koristili su je i kao pomoć kod kašlja i kao lek kod skorbuta, ozbiljne bolesti koja nastaje zbog manjka vitamina C u organizmu.

Ova ukusna biljka, omiljena salata i dodatak jelima kod mnogih ljudi, pomaže našem organizmu da se lakše bori sa stresom. Osim toga, poznata je i kao ‘ljubavna droga’, odličan afrodizijak zahvaljujući mineralima magneziju i cinku kojima obiluje.

Osim magnezijem, cinkom i vitaminom C, obiluje i vitaminima A, K, B2, folnom kiselinom, kalcijumom, bakrom, gvožđem i kalijumom. Takođe, bogata je antioksidansima, jača imunološki sistem, čisti organizam…

Stoga, ako već niste, svakako uvrstite ovu biljku u svoju redovnu ishranu. Dodajte je drugim salatama, testenini, ubacite pokoji listić u sendviče, na pizzu…

Ako imate baštu, svakako je posejte, sad je pravo vreme za to. Rukola se seje od februara do septembra, a može da se bere već za 40 do 60 dana. Po kvadratnom metru zemlje daje oko dva kilograma listova. Ukoliko imate samo terasu, pos3jte nešto rukole u teglama jer i tamo dobro uspeva, prenosi 24sata.hr.

