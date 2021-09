Jedite je za doručak: Čokolada smanjuje kilograme ako se ovako koristi

Čokolada ima mnoga korisna svojstva. Ona je lek, afrodizijak i put do dobrog raspoloženja. Podstiče lučenje hormona sreće više nego strastveni poljubac, a smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Naravno, ovi benefiti važe samo ako se unosi u umerenim količinama.

Neumeren unos čokolade može imati negativan efekat na zdravlje, pa se u tom slučaju mogu javiti osipi, kao i tahikardija i hipertenzija.

Idealna količina čokolade je do 100 grama dnevno. Sve preko toga postaje štetno za organizam.

Kako je ovaj slatkiš oduvek bio predmet brojnih istraživanja, naučnici su došli do zanimljivog zaključka, a to je da čokolada može pomoći i u gubljenju suvišnih kilograma.

Jedna studija na Harvardu dokazala je da žene u postmenopauzi koje svakodnevno pojedu malo čokolade za doručak lakše i brže mršave.

Eksperiment je trajao tačno dve nedelje. Tri grupe od 19 žena u postmenopauzi bile su dobrovoljci u istraživanju. Žene iz prve grupe jele su hranu tipičnu za to podneblje, dok su žene iz druge grupe u roku od sat vremena nakon buđenja dobijale oko 100 grama mlečne čokolade, a učesnice iz treće grupe jele su čokoladu u istoj dozi, samo sat vremena pre spavanja.

Kod žena koje su ujutro jele čokoladu, težina se nije menjala, ali se poboljšao sastav crevne flore, a takođe im se smanjio obim struka.

Treća grupa koja je jela čokoladu pre spavanja, takođe je osetila boljitak. Žene iz ove grupe su povećale fizičku aktivnost sledećeg dana u proseku za 6,9%, a imale su i manju potrebu za slatkim.

Glavni zaključak do kojeg su naučnici došli tokom ovog eksperimenta jeste da žene koje su svakodnevno jele 100 grama čokolade, nisu se ugojile.

Rezultati ovog eksperimenta pobili su mit o tome da čokolada goji, i da je treba izbegavati ukoliko želite da smršate.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.