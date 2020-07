Jedite ove namirnice i preporodićete lice i telo!

Voda je izvor života, a sve više i više se govori o potrebi konzumiranja vode u dovoljnim količinama.

Dehidratacija dovodi do niza problema, od suve kože i oticanja, do slabosti, umora, pa čak i do grčeva u mišićima. U toku leta, sve je teže nadgledati balans vode u telu, jer zbog vrućine potreba za tečnošću uveliko raste. Pored obaveznih 2 litra vode dnevno, svojoj ishrani možete dodati i hranu bogatu vodom. Ova hrana štiti organizam od dehidracije i savršeno vlaži kožu.

Otkrivamo vam 5 najboljih namirnica!

Krastavac

Krastavac je apsolutni rekorder po sadržaju tečnosti u svim čvrstim namirnicama – zeleno povrće je sačinjeno od 96,7% vode! U krastavcima praktično nema drugih hranjivih sastojaka, ali on se nosi sa zadatkom hidratacije. U vrelim letnjim danima, stručnjaci preporučuju zelenu salatu sa dodatkom krastavca da bi se održala ravnoteža vode u telu i kako biste se zaštitili od dehidracije.

Ajsberg salata

Takođe nije proizvod koji sadrži pregršt hranjivih materija, ali sadrži dosta vode. Procenat tečnosti u zelenoj salati je 95,6%. Salata je odličan dodatak vašem obroku ili omiljenom sendviču.

Lubenica

Visok sadržaj vode je prilično očigledan, ali postoji još nekoliko razloga zbog kojih ova namirnica zaslužuje mesto u vašoj ishrani. Pored mogućnosti da zaštiti kožu i celo telo od dehidracije, lubenica ima jedinstven sastav. Bogata je prirodnim antioksidansom likopenom, koji ne samo da joj daje jarko crvenu boju, već je takođe u stanju da se bori protiv upale i preranog starenja.

Spanać

Spanać se ne može pohvaliti samo sa 91% vode u svom sastavu, već i sa visokim sadržajem kalijuma, magnezijuma, folne kiseline, vitamina C i K i antioksidansa. Uz to, samo jedna šolja svežih listova spanaća obezbediće vam trećinu dnevnog unosa vitamina E, koji je odgovoran za mladolik, lep izgled vaše kože.

Dinja

Dinja je odličan letnji desert, koji ne samo da će zadovoljiti vašu potrebu za slatkišima, već će i eliminisati rizik od dehidracije, jer je neobično bogata tečnošću. Osim vode, dinja sadrži vitamine A, C i E, magnezijum, kalijum i fosfor u pristojnim količinama. Nažalost, sadrži dosta kalorija zato budite pažljivi sa svojim obrocima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.