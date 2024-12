Jedite svaki dan ovo voće: Ubrzava probavu, čuva srce i jača imunitet, a dobro je i za oči

Mala, ali moćna voćka

Mandarina je kiselo-slatki citrus iz jugoistočne Azije koji se na našim područjima uzgaja tek od 19. veka.

Ovo voće bogato vitaminom C, štiti naš imunitet u sezoni prehlada, a pomaže nam i u održavanju vitke linije. Uz sve to mandarine su i veoma ukusne.

Sezona je ovog citrusa koje povoljno utiče na vaše zdravlje, a pogledajte koje su to prednosti:

1. Ubrzavaju probavu

Pri konzumaciji mandarina ne treba zaboraviti ni na bele „tračice“ koje obavijaju plod s unutrašnje strane kore. Ako jedete mnogo ugljenih hidrata i masti, taj deo citrusnog voća prepun dijetalnih vlakana pomoći će da se uspavana probava ubrza.

2. Čuvaju srce

Mandarina je dobar izvor kalijuma, koji snižava krvni pritisak, uravnotežuje ritam srca i čuva zdravlje kardiovaskularnog sistema.

3. Podmlađuju kožu

Bogata antioksidantima koji sprečavaju oslobađanje slobodnih radikala i oštećenje kože, mandarina je odlično sredstvo za negu lica. Razgradnjom beta-karotena sintetiše se vitamin A, kome možemo da zahvalimo na baršunastoj koži. Vitamin C stimuliše proizvodnju kolagena, pa doprinosi smanjenju bora.

4. Smanjuju nivo holesterola u krvi

Antioksidanti koji su prisutni u mandarinama pomažu u smanjenju lošeg holesterola i podstiču dobar holesterol. Takođe, mandarine sadrže i vlakna koje pomažu u čišćenju arterija od lošeg holesterola, i održavaju normalan krvni pritisak.

5. Jačaju imunitet

Budući da su mandarine pune vitamina C, one mogu dati i do 80 odsto potrebnog dnevnog unosa ovog vitamina. Vitamin C u mandarinama je presudan u prevenciji prehlade i od vitalnog je značaja za pravilno funkcionisanje zdravog imunološkog sistema.

6. Dobre su za oči

Zdravlje očiju održavamo unoseći hranu s karotenoidima kao i drugim antioksidansima. Mandarine sadrže i vitamin C i karotenoid vitamin A koji pomaže u sprečavanju makularne degeneracije, kao i u drenaži staklastog tela oka gde bi pritisak mogao uzrokovati glaukom.

(Telegraf.rs)

