Jela je 2 jabuke dnevno, ubrzo desilo joj se nešto neverovatno

Jabuke su pojam za dobro zdravlje jer njena korisna i lekovita svojstva imaju brojne blagodeti za organizam.

Hemikalije prisutne u jabukama navodno mogu da doprinesu manjenju rizika od srčanih bolesti tako što usporavaju nakupljanje lošeg holesterola u telu.

Čaša i po soka od čiste jabuke ili dve voćke dnevno doprinose zdravijem srcu, pokazala je studija objavljena u časopisu ‘American Journal of Medicinal Food’.

Spojevi u jabukama deluju poput antioksidansa u crvenom vinu i čaju koji pomažu u sprečavanju začepljenja arterija holesterolom, smatraju naučnici.

To su potvrdila i brojna istraživanja. Studija Medicinskog centra pri Univerzitetu u Kaliforniji u SAD-u pokazala je veliku prednosti aktivnih spojeva u jabukama, poznatih kao fitonutrijenti.

Naime, zdravi ispitanici su imali zadatak da piju čašu i po (oko 3,5 dl) 100-postotnog soka od jabuke svaki dan ili jedu dve jabuke. Vreme potrebno da se holesterol razgradi u telu, ubrzalo se za 20 posto nakon samo šest nedelja.

Slično je pokazala i još jedna studija, ovoga puta na Univerzitetu Severne Karoline u Kapel Hilu u Americi. Obuhvatila je 160 žena u menopauzi koje su svaki dan jele oko 75 grama suvih jabuka. Nakon tri meseca nivo lošeg holesterola u telu im se smanjila, a nastavila je opadati i nakon šest meseci, prenosi 1mhealthtips.com.

Nutricionista Olja Martinić ističe da su jabuke zlatna namirnica koja ima veliku ulogu u prehrambenoj industriji.

„Pektin jabuke osnova je brojnih proizvoda dok se sok jabuke smatra najtraženijim. U dijetetici jabuka važi za’zlatnu namirnicu’ jer je možemo uvrstiti u jelovnike svih doba (dece, sportista, starijih osoba, planinara…), a kod brojnih dijetalnih jelovnika siguran je odabir kod rekonvalescenata, dijabetičara i slično“.

Prednost ovog voća je to što se može jesti tokom cele godine, a njene zdravstvene prednosti su višestruke.

„Bogata je vitaminima C, A, kao i nekih vitamina B grupe. Pektin koji se nalazi jabuci čuva od raka debelog creva, dok antioksidansi smanjuju upalne procese kardiovaskularnog sistema. Kalcijum i fosfor su od ključne važnosti za razvoj dece u razvoju jer dugoročno poboljšavaju kvalitet kostiju i fosfor“, kaže dr. Olja Martinić.

Čuvaju vitku liniju

Jabuke su bogate flavonoidnim polimerima i prepune su vlakana, što ih čini još jednom voćkom savršenom za održavanje vitke linije.

Stručnjaci savetuju da ih jedete s korom.

„Tako ćete u telo uneti više vlakana i antioksidanasa, te postići i bolju kontrolu nad nivoom šećera u krvi. Na taj način ćete smanjiti žudnju za hranom, posezanje za grickalicama i sprečiti prejedanje“, objašnjava dr. Šarad Paul iz Novog Zelanda, autor knjige ‘The Genetics of Health: Understand Your Genes for Better Health’

Zdravije su zrelije jabuke

Jabuke bi trebalo da ostavite da sazru, čak možda i da budu prezrele jer ti procesi omogućavaju raspadanje klorofila u jabukama i imaju više aktivnih antioksidansa.

Takođe, jabuke, sirove ili pečene, odlične su za osvežavanje daha, naročito nakon obroka koji u sebi ima dosta crnog i belog luka.

