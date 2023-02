Ova vrsta hleba je najbolja za dijabetičare!

Dijabetičari moraju biti na posebnom režimu ishrane, a to, naravno, podrazumeva i hleb koji se ne sme koristiti u prekomernim količinama. Ipak, mnogi su istraživali koji je to najbolji hleb za ovu kategoriju ljudi i odgovor je: raženi hleb od celovitog zrnja. Naime, nivo šećera u krvi raste nakon što ste pojeli hranu koja sadrži ugljikohidrate. Tu se ubraja i hleb. Ako ste zabrinuti zbog šećera u krvi, raženi hleb od celovitog zrna je najbolji je izbor.

Bićete siti duže nego kada je reč o drugim vrstama hleba, a uz sve to, dovodi do najmanjih, gotovo nepostojećih promena u nivou šećera u krvi. To je važno za obolele od dijabetesa.

Ipak, generalno govoreći, birajte hleb gušće i grublje strukture sa dosta posutog zrna kako biste izbegli nagle skokove šećera u krvi, piše gloria.hr.

