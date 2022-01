Koliko banana i jaja smete da pojedete tokom dana, a da ne preterate?

Možda svakodnevno konzumiramo hleb, jaja, banane i mleko, ali pritom treba voditi računa o veličini porcija tih osnovnih namirnica. Jer čak i kad pokušavamo dobiti više vitamina i minerala, možemo preterati i naškoditi svom zdravlju.

Bright Side otkriva koju količinu nekih čestih namirnica možete pojesti da biste ostali u okvirima normalnog i zdravog.

Dve banane dnevno

Banane obezbeđuju hranjive materije i vlakna. Tokom dana ne bi trebalo pojesti više od dve. One smanjuju nadutost, pomažu u kontroli apetita i odlična su zamena za šećer.

Sedam jaja nedeljno

Rizik je preterati s jajima. Stručnjaci preporučuju da ne jedete više od sedam jaja nedeljno, čak i manje ako imate visok holesterol.

Kašičica soli dnevno

Odrasli ne bi smeli da jedu više od šest grama soli tokom dana, a to je otprilike jedna kašičica. To uključuje i so koja se nalazi u hrani poput sira, salame i čipsa. Deca od 1 do 3 godine ne smeju da jedu više od dva grama soli dnevno, od 4 do 6 godina više od 3 grama soli tokom dana, a deca od 7 do 10 godina više od pet grama soli tokom dana.

Kašika i po maslinovog ulja tokom dana

Jedna i po kašika maslinovog ulja dnevno odlična je za zdravlje. Budite oprezni s konzumacijom maslinovog ulja. Kad se zagreje, gubi svoje prednosti.

Šest kašičica šećera dnevno

Istraživači preporučuju da dnevni unos šećera tokom dana ne prelazi šest kašičica za žene, odnosno devet za muškarce.

Tri šoljice mleka tokom dana

Odraslima se preporučuje 732 mililitra mleka dnevno.

Jedna narandža dnevno

Jedna narandža obezbeđuje dnevnu dozu vitamina C.

Šest kriški hleba dnevno

Ako jedete hleb od celovitih žitarica, prehrambene smernice kažu da je sigurno pojesti šest kriški tokom dana.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.