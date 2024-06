Koliko lubenice smemo da pojedemo dnevno? Ako je ovako jedete nećete se ugojiti, tvrdi ruski doktor

Lubenica je ove godine dostupnija nego ikad, a neki od nas uveliko je jedu tokom sva tri obroka

„Oni misle da su lubenica, jabuka i bobičasto voće samo voda sa „vitaminima“. U međuvremenu oni na takvoj „vodi“ dobiju popriličan broj kilograma. Imam pacijente koji su kilograme dobijali dok su jeli samo lubenicu.

Morate znati jednu stvar: voće je puno fruktoze. Višak fruktoze, posebno na prazan stomak, dovešće do masne degeneracije jetre. Takođe, fruktoza doprinosi razvoju gojaznosti, izaziva imunitet na hormon masnog tkiva leptina i na hormon insulin pankreasa. To zauzvrat dovodi do stalnog povećanja apetita.

To je začarani krug,“ tvrdi Zuhra Pavlova, endokrinolog na Univerzitetskoj bolnici u Moskvi.

Nešto slično o voćnim ceđenim sokovima je pričao i naš doktor Dejan Čubrilo:

„Vi kada uzmete te sokove i više puta dnevno ih pijete, a ti sokovi su uglavnom napravljeni od raznog voća i povrća u blenderu, a mi smo sve to lepo iščistili, pa je to presovano, a količina je vrlo galantna – oko 500 ml, vama će insulin skočiti kao da ste na testu opterećenja glukozom. To je takav skok insulina od tako zdravog soka, to će biti stimulus za blokadu topljenja potkožnih masnoća, stimulus za pravljenje više holesterola i stimulus da vam se jetra zamasti. Sok mora biti sa vlaknima, sa malo masnoće, sa semenkama, da se smiri taj odgovor pankreasa.“

Jedno parče lubenice pruža čak 25% dnevnih potreba za vitaminom C. Vitamin C je važan za zdrave zube i desni, pomaže u apsorpciji gvožđa, u održavanju zdravlja vezivnog tkiva kože, imunološkim funkcijama i zarastanju rana.

Ovaj vitamin sadrži i antioksidante pa sprečava oštećenje ćelija neutralizacijom slobodnih radikala – molekula za koje se veruje da su povezane sa starenjem i pojavom određenih bolesti.

Sve je više dokaza da ljudi koji jedu dovoljno voća i povrća, kako bi zadovoljili dnevne potrebe za vitaminom C, imaju stabilniji krvni pritisak od onih koji ne jedu dovoljno tih važnih namirnica.

Izgradite imuni sistem

Lubenica ima puno vitamina A, koji igra važnu ulogu za zdravlje očiju, rast kostiju, reprodukciju i deobu ćelija.

Vitamin A je od vitalnog značaja za mnoge druge funkcije, uključujući regulaciju imunog sistema i proizvodnju limfocita. Jedno parče pruža 30% dnevnih potreba.

Možete da smršate na zdrav način

Budući da u mnogim zemljama i više od 60% odraslih ima prekomernu težinu, ili je gojazno, povećava se rizik od hroničnih bolesti. Ako želite da smanjite svoje faktore rizika, imajte na umu da jedno parče lubenice ima samo četrdeset kalorija.

Ukusno povrće niske je kalorijske vrednosti, ali je bogato hranljivim materijama.

Čuva zdravlje srca

Istraživanja su pokazala da ljudi koji jedu najmanje tri obroka voća i povrća dnevno, manje podležu riziku od smrti od moždanog udara, bolesti srca i drugih srčanih uzroka nego ljudi koji pojedu samo jednu porciju dnevno.

S obzirom da je lubenica veoma hranljiva, a organizam ne opterećuje mastima, grickajte je umesto čokoladnih i slanih grickalica.

