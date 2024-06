Kuvani paradajz ima jači efekat od svežeg, evo u čemu je tajna

Kuvani paradajz pojačava njegove nutritivne i druge vrednosti, a i efikasniji je u poređenju sa sirovim u borbi protiv loših bakterija

Paradajz je bogat izvor vlakana, minerala i fitonutrijenata. Pored toga, sadrži vitamine B6, C i K, kalijum, fosfor, gvožđe, cink, beta karoten, biotin (vitamin B7) i niacin (vitamin B3). Dobra kombinacija gvožđa i vitamina C izuzetno je značajna za zadovoljavajući nivo hemoglobina i formiranje stabilne baze crvenih krvnih zrnaca, što sprečava pojavu anemije. Međutim, to su samo neka od svojstava ovog povrća zbog kojih se svrstava u najzdravije. Možda će vas ovaj podatak iznenaditi, ali proces kuvanja paradajza pojačava njegove nutritivne i druge vrednosti.

Tajna je u likopenu

A zašto je to tako time se ozbiljno bavio dr Josef Mercola, nutricionista i osteopata, kolumnista u prestižnom New York Times, koji je u istraživanjima došao do podatka da bi najkraći odgovor na sva pitanja bio – moćni antioksidant likopen.

Iako se on nalazi i u drugim namirnicama, poput grejpfruta, guave, papaje i lubenice, došlo se do podatka da je paradajz primarni izvor ovog oksigeniranog karotenoida koji je zaslužan i za njegovu crvenu boju. Iako likopenu nedostaje provitamin A, koji se može naći u beta-karotenu, on ima najjače antioksidativno svojstvo i smatra se delotvornijim od drugih vrsta karotenoida, kao i drugih antioksidativnih hranljivih materija i vitamina u paradajzu.

Naime, likopen se u paradajzu nalazi unutar njegovog ćelijskog zida. Kada se paradajz kuva, ćelijski zid puca i tako se oslobađa veća količina ovog moćnog jedinjenja.

Hranljive materije „zarobljene“ u ćelijskim zidovima

Profesor na katedri za proučavanje hrane na Cornell University dr Rui Hai Liu, izjavio je da se velika količina hranljivih materija u pojedinom povrću i voću nalazi „zarobljena“ u ćelijskim zidovima, a da je proces kuvanja ključ za njihovo oslobađanje radi lakše apsorpcije. Studija o uticaju termičke obrade na hranljivu vrednost paradajza je objavljena u Journal of Agriculture and Food Chemistry, a otkrila je da iako zagrejani ili kuvani paradajz ima smanjenu količinu vitamina C, on ipak ima povećan nutritivni nivo ukupne antioksidativne aktivnosti. Ovaj proces je za naš organizam izuzetno važan u eliminaciji i razgradnji slobodnih radikala.

Uloga zdravih masti i kombinacija sa maslinovim uljem

Da biste izvukli maksimum od likopena i antioksidanata iz paradajza, skuvajte ga sa maslinovim uljem, što će zadovoljiti potrebu organizma za dobrim mastima. Prema izveštaju European Journal of Clinical Nutrition, dobre masti olakšavanju varenje hrane bogate karotenoidima.

Naučnici sa University of Barcelona sproveli su višemesečno istraživanje sa više različite vrsta paradajza (sirovi i kuvani, sa ili bez maslinovog ulja), i otkrili sledeće – iako su sve vrste paradajza relativno uspešne u snižavanju markera upale, kao najefikasniji se pokazao kuvani paradajz – sos napravljen sa maslinovim uljem. Zaključeno je da konzumiranje ove kombinacije ima dobar uticaj na bolje zdravlje srca.

Značaj antioksidanata – lovaca na slobodne radikale

Devedesetih godina prošlog veka naučnici su otkrili šta doprinosi preliminarnim fazama začepljenja arterija, pojavi ateroskleroze, raka, oštećenja vida, srčanih oboljenja i drugih hroničnih bolesti – slobodni radikali. Oni oštećuju ćelije u procesu koji se naziva oksidativni stres. Antioksidanti smanjuju, usporavaju, pa čak i sprečavaju oštećenja tako da su prozvani i „lovci na slobodne radikale“.

Brojne studije potvrdile su da je među karotenoidnim antioksidansima likopen najefikasniji u aktiviranju singletnog kiseonika i eliminaciji štetnih slobodnih radikala. Ipak, treba napomenuti da neki podaci ukazuju na to da često uzimanje visokih doza antioksidativnih suplemenata može da bude štetno, pa se zato preporučuje uravnoteženi dnevni unos antioksidanata iz celih zrna, voća i povrća, kao i paradajza i to kuvanog, jer se likopen iz njega tako lakše oslobađa i apsorbuje.

Manja šansa za razvoj srčanih bolesti

Redovno konzumiranje paradajza, koji ima kombinaciju antioksidativnih i protivupalnih svojstava, doprinosi prevenciji kardiovaskularnih bolesti. I u epidemiološkim istraživanjima, kao i u testovima dejstva suplemenata, koji su rađeni na ljudima, likopen se pokazao efikasnim u smanjenju rizika od ovih oboljenja. Objavljeni naučni radovi kažu da ljudi sa većom koncentracijom likopena u svom masnom tkivu imaju niži rizik od infarkta miokarda, a pozitivni efekti likopena potvrđeni su i u jednoj studiji koja je nedavno objavljena u časopisu Current Medicinal Chemistry.

Istraživanja o prevenciji karcinoma i konzumiranja likopena

Paradajz i likopen povezuju se sa brojnim koristima u zaštiti od malignih oboljenja, posebno raka prostate, želuca i pluća. Još 1999. godine, objavljivani su radovi o efektima konzumiranja likopena u paradajzu i proizvodima od paradajza na različite vrste raka, uključujući karcinom debelog creva i rektuma, pankreasa, želuca, dojke, i usne duplje.

Studija objavljena u Journal of Pharmacology and Medicinal Chemistry pokazala je da je paradajz, bio on sirov, kuvan ili prerađen (pire od paradajza, kečap, paradajz sos) odličan izvor hrane korisne za borbu protiv raka. Naravno, najmanje ga treba uzimati u prerađenom obliku.

Studija koju je objavio Journal of the Society for Integrative Oncology kaže da je likopen potencijalno sredstvo za prevenciju raka prostate, a istraživanje je potkrepljeno analizama iz više epidemioloških studija i kliničkih ispitivanja na ljudima i životinjama.

European Journal of Cancer Prevention objavio je pregled koji je otkrio ulogu likopena u sprečavanju rizika od raka želuca, rangiranog kao drugi najveći uzrok smrti u svetu od raka. Sve veći broj studija kaže da likopen iz paradajza štiti od razvoja raka pluća.

Niži holesterol

Osobe koje redovno konzumiraju paradajz imaju značajno smanjen nivo holesterola lipoproteina niske gustine – lošeg (LDL), kažu najnovije studije. Nasumično kombinovano istraživanje u vezi sa dejstvom likopena iz paradajza i oksidacijom LDL, koje su sproveli nutricionisti University of Toronto’s Faculty of Medicine pokazalo je da su učesnici koji su konzumirali namirnice koje sadrže likopen imali značajno sniženu peroksidaciju lipida u krvi, i bržu oksidaciju lošeg holesterola.

Poboljšajte zdravlje creva i ojačajte kosti

Grupa istraživača iz Španije proučavala je interakciju između antioksidanata iz paradajza i zdravlja creva, a rezultati studije objavljene u časopisu Journal of Functional Foods kažu da je kuvani paradajz efikasniji u poređenju sa sirovim u borbi protiv loših bakterija. Proces kuvanja pojačava i njegova probiotička svojstva.

Preliminarna istraživanja sugerišu da likopen može da pomogne u jačanju kostiju i smanjenju rizika od osteoporoze i da osobe koje sa višim nivoom likopena u krvi imaju manji rizik od preloma. Istraživanje koje je objavila organizacija Osteoporosis International pokazalo je da su žene u postmenopauzi koje su četiri meseca konzumirale hranu sa više likopena, po analizama imale smanjenje oksidativnog stresa i mirujuće parametre merenja gustine kostiju.

Ublažavanje simptoma astme i smanjenje rizika od moždanog udara

Pojedine manje studije sugerišu da bi likopen mogao da pomoći u ublažavanju astme tako što smiruje upaljene disajne puteve, a časopis Allergy kaže da jedna sedmica oralnog unosa likopena može da olakša stanje čak do 50 odsto pacijenata.

Studija objavljena na Neurology.org sapštava da likopen smanjuje rizik od bilo koje vrste moždanog udara, kao i ishemijskog moždanog udara kod muškaraca. U nju je bilo uključeno više od 1.000 Finaca starosti od 46 do 65 godina, a nalazi su pokazali da su oni sa najvišim nivoom likopena u krvi imali čak za 50 odsto smanjeni rizik od bilo koje vrste moždanog udara, piše Eklinika.

