Lekar otkriva tajnu zdravije kafe: Dodajte ovaj sastojak za bolju probavu i zdravlje creva

Ukoliko je kafa jedan od vaših jutarnjih rituala dodajte joj samo jednu kašičicu cimeta i dobićete instant-zdravlje u šoljici

Gastroenterolog dr Vil Bulsevic, poznat po svom istraživanju crevnog mikrobioma, otkriva da je kafa jedan od njegovih omiljenih napitaka za zdravu probavu. Njegov tajni sastojak? Cimet. Dodavanjem cimeta kafi, dr Bulsevic veruje da možemo značajno poboljšati njene zdravstvene prednosti.

Poznati gastroenterolog dr Vil Bulsevic, osim što je strastven u vezi sa istraživanjem crevnog mikrobioma, ima još jednu ljubav – kafu. On tvrdi da je kafa jedno od dva pića koja pomažu zdravoj probavi i koje konzumira svakodnevno; drugo piće je kombuha.

Dr Bulsevic voli da svojoj kafi doda popularan začin kako bi poboljšao njene zdravstvene prednosti. „Dodajem cimet svojoj kafi. To je začin koji svi imaju u svom ormariću,“ rekao je dr Bulsevic za Well and Good. Objašnjava da kafa sadrži polifenole, biljne spojeve sa snažnim antioksidativnim svojstvima koji pomažu u borbi protiv upala i štite od hroničnih bolesti i raka.

„Polifenoli su takođe probiotici, što znači da mogu oblikovati mikrobiom,“ navodi dr Bulsevic. Dakle, dodavanje prstohvata cimeta, još jednog moćnog izvora polifenola, kafi bogatoj antioksidansima može dodatno povećati sadržaj antioksidanasa u našem jutarnjem napitku.

Jedna kašičica cimeta sadrži više od jednog grama vlakana. Dr Bulsevic tvrdi da je šoljica kafe dobar izvor vlakana koja podržavaju zdravlje creva. „Kafa zapravo sadrži dve vrste vlakana: rastvorljiva i prebiotička vlakna,“ pojasnio je. Rastvorljiva vlakna se smatraju prebioticima, odnosno vlaknima koja hrane dobre crevne bakterije. Cimet je iznenađujuće bogat vlaknima; jedna kašičica cimeta sadrži više od jednog grama vlakana.

Doslednost je ključna kada se radi o zdravlju creva, kaže dr Bulsevic. Redovno uzimanje vlakana i biljne hrane, pijenje puno vode, vežbanje i slično, uveliko doprinose održavanju zdravlja creva. Iako kafa sa cimetom ne bi trebalo da zameni drugu hranu bogatu vlaknima u našoj ishrani, gastroenterolog navodi da njeno redovno konzumiranje može imati prednosti za zdravlje creva.

„Možete li dobiti više koristi za zdravlje creva iz salate? Naravno. Ali budući da većina ljudi svakodnevno pije kafu, to može imati sve veći pozitivan učinak na naš crevni mikrobiom,“ ističe gastroenterolog.

Osim toga, ako ne volimo piti crnu kafu, dodavanje cimeta je odličan način da učinimo piće ukusnijim i istovremeno poboljšamo probavu.

(Najžena)

