Mesec dana pila je vodu sa krastavcem: Kada se pogledala u ogledalo, nije verovala šta vidi

Postoji brdo zdravih napitaka koji se preporučuju za svakodnevno konzumiranje. U to spadaju zeleni čaj, voda, pa i sasi voda, odnosno voda sa krastavcem. Jedna žena je rešila da napravi eksperiment i pije ovu vodu mesec dana. I došla je do neverovatnih rezultata.

Istina je da možda krastavac i nije neko povrće koje biste odabrali za svakodnevnu upotrebu, ali ako želite da poboljšate hidrataciju i dobrobit kože, onda ne treba više da razmišljate.

Ovo hladno i osvežavajuće povrće nije samo za uklanjanje nadutosti sa očiju ili umakanje u humus. Jedna žena je pila vodu od krastavca svaki dan mesec dana i iskusila je neke prilično neverovatne prednosti koje bi vas mogle iznenaditi. Ona se odlučila za ovaj korak mesec dana pre nego što se zavetovala na večnu ljubav svom partneru.

1. Pijenje vode od krastavca pomoglo je njenoj koži da izgleda osveženo i zdravije

– Moja koža postaje suva kada provodim mnogo vremena na suncu, a i zimi kada je izložena oštrim temperaturama. Ispijanje ove jednostavne mešavine vode natopljene krastavcima pomoglo je mojoj koži da izgleda zdravije i bolje hidrirano. Pored sjajnijeg tena, moja koža je bila bez fleka. Trebalo mi je oko dve nedelje da primetim razliku u izgledu kože – rekla je ova devojka.

Krastavci su puni silicijum-dioksida, koji nudi mnoge prednosti za vašu kožu, a i sadrže vitamin B5, koji može pomoći u lečenju akni, piše „Eat this“.

2. Više ćete unositi vode u sebe

– Uvek sam volela da pijem puno vode, ali nisam uvek dobra u dopunjavanju čaše, posebno tokom užurbanog radnog dana. Zato sam odlučila da začinim svoju dnevnu doze vode sa mnogo estetski prijatnijim i osvežavajućim napitkom: vodom od krastavca. Ovo mi je dalo nešto čemu bih se radovala svakog jutra kada bih se probudila i, zauzvrat, pomoglo mi da budem doslednija u dopunjavanju čaše – rekla je ova devojka i dodala:

– Moram da istaknem da je voda od krastavca ukusnija u letnjim mesecima kada žudim za nečim ultra-osvežavajućim i za utaživanje žeđi. Jedna velika negativna strana vode od krastavca je to što se smatra diuretikom, što, jednostavno rečeno, znači da može uzrokovati da više idete u toalet. Iako je ovo sjajna stvar jer će napitak osloboditi telo toksina, ako ga pijete mnogo – posebno pre spavanja – može izazvati mnogo više mokrenja – rekla je ona.

3. Lakoća pripreme učinila je ovu zdravu naviku besprekornom za pridržavanje

– Uživala sam u svežem vrču vode od krastavca svakog dana na vrućini, što je jednako oko šest velikih čaša. Pripremila sam vodu od krastavaca prethodne noći, tako da je bila spremna za sipanje ujutru. Proces je bio više nego besprekoran. Kupila sam krastavac, isekla, ubacila komade u bokal sa vodom i stavila u frižider. To je to! Svidela mi se činjenica da nisam morala čak ni da ljuštim krastavac – izjavila je ova devojka.

4. Pomoglo mi je u smanjenju nadimanja

– Toliko stvari koje jedem i pijem – od testenina preko sosova – smeta mi za stomak, što dovodi do neželjenog i neizbežnog nadimanja. Međutim, pijenje vode od krastavca zapravo je pomoglo da se smanji nadutost, koja je svakako došla do mog venčanja. Bila sam znatiželjna zašto se to dogodilo, a istina je da voda od krastavca može pomoći varenju, zahvaljujući sadržaju vlakana u njima. Može da podstakne redovno pražnjenje creva i smanji nadimanje – kaže ova devojka.

Treba istaći da ima vrlo malo kalorija, što ga čini mnogo boljim izvorom u odnosu na napitke sa visokim sadržajem šećera ili praznih kalorija.

