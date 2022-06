Mesec dana svakodnevno je pila jabukovo sirće: Ovo su rezultati

Jabukovo sirće dobija se fermentacijom soka od jabuke. Ljudi ga često koriste da bi pomogli svom zdravlju, a naročito ako žele da smršaju. Naime, jabukovo sirće može da sadrži puno prirodnih bakterija koje pomažu probavnim procesima.

Kajla Garitano, novinarka portala Eat This, Not That, probala je da konzumira jabukovo sirće svaki dan tokom mesec dana jer je zanimalo kako će to uticati na njeno telo. Došla je do nekoliko zapažanja, premda gubitak težine nije bio jedan od njih.

Jabukovo sirće ima vrlo jak ukus, stoga je tražila najbolji način za konzumaciju

Probala je da ga pije samostalno i to joj je jako teško išlo. Nakon malo istraživanja, pronašla je recept koji uključuje vodu, med, cimet i jabukovo sirće, što je olakšalo konzumaciju, i tako je nastavila do kraja meseca.

Odlučila je ovaj rastvor pije ujutro pre doručka. Nastavila bi u toku dana da jede i pije kao i obično. Prvi dan se izmerila i zabeležila svoju težinu. Merila se svake nedelje da bi pratila ima li na tom području kakvih promena.

Jabukovo sirće joj definitivno nije pomoglo kod mršavljenja, ali je primetila da joj je ipak obuzdalo apetit

Kontrola apetita bila je najuočljivija razlika koju je ustanovila. Iako je i dalje jela tri kvalitetna obroka, nije se osećala toliko gladna tokom dana. Ograničila je grickalice između obroka i konzumirala je manje porcije.

Iako smanjeno grickanje između obroka i smanjivanje porcija na kraju može dovesti do gubitka težine, važno je ustanoviti razliku između namirnica koje vas teraju na mršavljenje i onih koje deluju kao pomoć pri mršavljenju. Sam po sebi, jabukovo sirće joj nije pomogao da smrša. Međutim, smatra da svakako može pomoći u gubitku težine ako je kombinuje s pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću.

Takođe je primetila da jabukovo sirće pomaže pri probavi. Možda je to bilo zato što ga je pila pre kafe, koja je blagi diuretik. Međutim, poznato je da jabukovo sirće potencijalno pomaže u aktiviranju želudačne kiseline. Takođe može sprečiti gasove i nadutost.

Planira li da nastavi da pije jabukovo sirće?

Priznala je da ipak ne namerava da usvoji ovu naviku. Nakon 15-ak dana jedva je čekala kraj eksperimenta. Iako veruje da ima nekih zdravstvenih prednosti, što je osetila na svom telu, planira da ga konzumira tek s vremena na vreme, da bi malo očistila telo, kako kaže.

