Mnogi beli luk pogrešno koriste ceo život i tako mu smanjuju sve blagodeti za zdravlje

Lekoviti beli luk uzgaja se preko pet hiljada godina. Bogat nutrijentima, podiže imunitet, a njegov glavni sastojak je alicin koji ima antibakterijsko, antivirusno, antigljivično i antiparazitsko delovanje.

Beli luk uvek naseckajte desetak minuta pre jela ili dodavanja u hranu, savetuju stručnjaci, jer ćete tako maksimalno iskoristiti ono najbolje iz njega. Upravo u ovome mnogi ljudi greše – belu luk naseckaju i odmah pojedu ili dodaju jelu, piše 24sata.hr.

– Pre korišćenja češnjeve belog luka naseckajte ili pritisnite i ostavite ih da stoje najmanje pet, a najbolje 10 minuta. Toliko je vremena potrebno da se sintetiše lekovito jedinjenje alicin. Nakon što je beli luk odstajao, pripremajte ga pet do 15 minuta na niskoj ili srednjoj temperaturi kako bi sačuvali hranjive materije. To su preporuke Svetske zdravstvene organizacije – savetuje HZJZ.

– Beli luk sadrži preko dvesta biološki aktivnih materija – rekla je za 24sata Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja.

Najmoćniji sastojak belog luka upravo je alicin, jedinjenje za koje su brojna istraživanja pokazala da smanjuje rizik od nastanka gripa i prehlade, a nalazi se u svežem belom luku. Alicin je ujedno zaslužan za prepoznatljiv miris belog luka.

– Alicin poseduje čudesno antibakterijsko, antivirusno, antigljivično, antiparazitsko i antioksidacijsko delovanje. Koristi njegove konzumacije su višestruke – objasnila je Martinić.

– Mladi beli luk ima intenzivan miris i ekstremno je bogat C vitaminom. Osušeni luk nema miris i bez problema ga možemo čuvati u kuhinji. Sve dok ga ne isečemo. Tada alin pod delovanjem enzima prelazi u alicin koja je zapravo najpoznatija komponenta belog luka čija blagotvorna svojstva su među prvima dokazani. Mi u dijetetici jako dobro znamo koliko napora se ulaže u regulisanju dva markera kardiovaskularnih oboljenja, a to su homocistein i C –reaktivni protein. Zahvaljujući sistematskom unosu oko 3 do 5 g belog luka znatno se može poboljšati nivo ovih vrednosti – dodala je.

Danas se često koristi kao prirodni antibiotik koji pomaže organizmu da se odupre raznim bolestima, a najbolje ga je jesti sirovog, a njegov neprijatan miris lako možete ukloniti limunovim sokom, jabukom, mentom, mlekom, grickanjem zrna kafe ili konzumiranjem u kombinaciji s maslinovim uljem.

Ako ga svakodnevno uvrstite u ishranu osetićete njegove mnoge blagodeti. Beli luk pomaže u regulaciji krvnog pritiska, apsorbuje gvožđe u organizmu i preporučuje se anemičnim osobama. Koristi se kod problema sa žuči, smanjuje rizik od masne jetre i umanjuje nakupljanje plaka u arterijama. Sprečava srčani i moždani udar. Reguliše nivo šećera u krvi i smanjuje učestalost naglog pada i rasta njegovog nivoa, zbog čega je odličan za dijabetičare.

Izvor je cinka, vitamina B, A i C, bogat je fosforom, bakrom i gvožđem, mineralima koji su potrebni kako bi organizam funkcionisao pravilno, a sadrži i mnogo antioksidanata koja štite naš organizam od raznih oštećenja.

Ima protivupalno delovanje, pomaže u ublažavanju bolova, naticanja i crvenila, a ujedno je i antimikotik. Koristi se i za lečenje problematične kože, posebno za ublažavanje akni. Pomoću belog luka možete ukloniti i višak kilograma jer on pomaže u sagorevanju masti.

