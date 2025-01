Mnogi dodaju med u čaj, ali niko ne pazi na važan detalj: Zbog ovoga se pretvara u kalorijski zaslađivač

Čaj sa medom jedno je od omiljenih zimskih pića. Ukusan je i greje, a štaviše, med oduševljava svojim svojstvima.

Međutim, ako želite da vaš čaj bude zaista kvalitetan, nikada ne dodajte med u vreli čaj. Nema smisla! Da bi med zadržao svoja svojstva i zaista doneo koristi, ne treba ga izlagati visokim temperaturama.

Med je odličan izvor antioksidanata, neke vrste ih sadrže isto koliko i voće i povrće. Antioksidansi štite ćelije od slobodnih radikala i oštećenja koje oni izazivaju. Iako jedna supena kašika meda sadrži čak 17 g šećera, ima i bogat nutritivni profil.

Sadrži: kalcijum, magnezijum, mangan, niacin, fosfor, kalijum, pantotensku kiselinu, riboflavin i cink.

Naučnici su dokazali mnoga svojstva meda koja promovišu zdravlje. Najvažniji od njih uključuju:

Antibakterijski i antifungalni efekat

Blagotvorno dejstvo na zarastanje rana i inhibiciju rasta mikroba

Sadržaj korisnih fitonutrijenata, efekat jačanja imuniteta

Ublažavanje problema sa varenjem (npr. dijareju) i ima umereno pozitivno dejstvo u slučaju čira na želucu

Ublažavanje kašlja i bolova u grlu

Podržavanje funkcije pamćenja mozga zahvaljujući polifenolima sadržanim u medu

Med i čaj – savršen duo?

Ne obavezno! Ispostavilo se da je dodavanje meda u vrući čaj loša ideja. Preko 200 aktivnih jedinjenja sadržanih u medu razgrađuje se pod uticajem visoke temperature. Nažalost, to znači da se umesto zdravog dodatka sa svojstvima koja unapređuju zdravlje, med pretvara u kalorijski zaslađivač.

To ne znači da ne možete da pripremite čaj sa medom i sačuvate njegova svojstva, ali je temperatura ovde presudna. Pretpostavlja se da med zadržava svojstva na maksimalnoj temperaturi od 45-50 stepeni C. Međutim, stručnjaci preporučuju da se dodaje u napitke čija temperatura ne prelazi 37 stepeni C, npr.

(Mondo)

