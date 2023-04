Mnogi obožavaju džigericu, ali ona utiče na mozak i jetru: Samo pileća je zdrava, evo kako da je spremite

Zašto treba da jedemo džigericu, od čega zavisi da li nam šteti zdravlju ili ne, otkrio je u „Jutru” na Prvoj gastroenterolog dr Vojislav Perišić.

– Ko ne želi da je jede, pretpostavljam da mu nije bilo dobro spremljena, da je izgubila gorčinu. U jetri se stvara žuč. Ako se dobro priprema, ako se ispira 20 minuta pre pripreme sa jabukovim sirćetom, onda će sve hemikalije koje daju gorak miris, da budu izvučene i biće kako treba – rekao je dr Perišić.

Na pitanje da li je istina da džigerica sadrži mnogo holesterola i masti, dr Perišić odgovara:

– Holesterol pravi naša jetra. Sve zavisi kako nam jetra radi. Što se toga tiče, pileća džigerica neće uticati na to, na povećanje holesterola. Tu nema govora. Potpuno je bezbedno davati je i deci. Nema vremena da se skupljaju toksična hemijska jedinjenja da bi ona kritično ugrozila zdravlje. Sav onaj višak onoga što ne valja, jetra izbacuje. Postoji jedan problem, kako je pripremamo i da ne bude gorka.

Kako kaže, gorčina znači da nije dobro pripremljena.

– Ako pileća džigerica nije tretirana sa jabukovim sirćetom, biće gorka kako god je vi pripremali. Pored gvožđa i toga što je odlična za anemiju, u njoj ima mnogo mangana. Moderni preparati za anemiju moraju da imaj mangan. Vrlo je značajan, u tome je prednost pileće džigerice. Druga stvar su juneća, ovčija i druge džigerice, njih ne treba koristiti – rekao je dr Perišić.

On dodaje da postoji akumulacija teških metala koji ne mogu da se izbace iz njih – juneće, ovčije, svinjske.

– Nikad ih ne treba koristiti. Meni često pripremaju jagnjeće sarmice sa mlevenim plućima, džigericom, mesom, biberom i alevom paprikom, mnogo su ukusne. Retko kad uzimam jer je mnogo štetno, ali je to najukusniji delikates -rekao je gastroenterolog.

Prema rečima doktora Perišića, džigericu možemo jesti dva puta nedeljno.

– Unećete dovoljno vitamina B 12 koji je značajan. Opasnosti nema. Čitao sam jednu studiju gde su svaki dan 140-oro dece davali po jednu dozu pileće džigerice. Potpuno su bila zdrava. Ona je dobra, jer ima integralne komponente koje utiču na nervni sistem, kožu, jetru, mozak, a ima mnogo vitamina. Treba je jesti dva do tri puta nedeljno, i mi i deca – rekao je dr Perišić, ističući da je način pripreme važan:

– Malo se zagreje u kuvanoj vodi, pa se stavi pola sata u jabukovo sirće i onda ide na pripremu – žumance, malo brašna i malo začina. Poboljšanje ukusa hrane kod dece je veoma važno, znate kako to deluje na decu? Fantastično, stavite im vrlo malo tucane paprike. Insistiram na tome, vremena su prošla, ne može više kao što je bilo nekada. Ne koristite so, to opterećuje bubrege. Ovo može da ima iritaciju na želudac, ali ako ne preteramo, neće biti ni iritacije, piše Telegraf.rs.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.