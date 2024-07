Na ovom jelu odrasla je većina Srba: Evo šta se sve nalazi u ovoj jeftinoj namirnici

Voće i povrće se uvek preporučuju, a evo koja namirnica je spas za organizam

Voće i povrće u ishrani će vam preporučiti svaki stručnjak za bolje zdravlje i mršavljenje, jer njihova hranljiva vrednost i to koliko su zapravo zdravi ne treba posebno isticati. Oni koji su doživeli duboku starost isto će vam potvrditi da se na njihovom meniju redovno nalazi nešto od ove ishrane.

Ključ za bolje zdravlje i dugovečnost je po mnogim stručnjacima u tome a preporuka stručnjaka je da se između obroka i do pet puta dnevno unese neko voće ili povrće tokom dana, a da je poželjno da polovinu porcije čini upravo povrće.

Iako se čini da je praćenje ovih uputa i recepata vrlo jednostavno, prema nekim podacima većina Amerikanaca ne može da isprati taj tempo i oni sa niskim primanjima ne mogu da ispune dnevnu dozu zbog velikih troškova. To polazi za rukom tek 6,8 odsto njima.

Obrok od voća i povrća – često veliki trošak za mnoge

Međutim, veliki broj dugovečnih ljudi ne troši veliki novac na skupu ishranu i ona ne podrazumeva nužno voće i povrće. Oni ne troše novac na skupu organsku hranu, čak o tome ne razmišljaju. Njihova ishrana sastoji se od nekoliko jeftinih namirnica, koje se neće pokvariti čak da stoje u ormaru i mesec dana, prenosi Business Insider.

Den Bajtner stručnjak za i životne navike dugovečnih ljudi širom sveta, se ovom temom bavi više od dve decenije i on je skoro na vebinaru Instituta za integrativnu ishranu naveo da nisu voće i povrće jedina hrana koju je poželjno unositi i koja „čini sve“ za naš organizam.

Naprotiv, Bajtner savetuje sve da se okrenu namirnicama koje su zdrave a jednostavne i koje svi dobro znaju, a sadrže proteine.

Kompletan protein

On navodi da bi trebalo početi sa hranom na koju je većina nas odrasla – pasulj i zrno. Iako mnogima nije možda omiljena hrana, činjenica je da je to zdrav i efikasan obrok koji sadrži kompletan protein, obezbeđujući na taj način devet esencijalnih aminokiselina koje naše telo ne može da proizvede.

Osim pasulja tu su i integralne žitarice , koje su pune vlakana i koje su odlične za naša creva i struk.

Priprema pasulja je jednostavna i to je svima nama poznato, za razliku od kako on kaže, hrane koju treba spremati na drugačiji način i kombinovati. Osim toga, za razliku od novih proizvoda koje razmišljamo kako da uključimo u ishranu, sečenje tikvica i salata je svima poznato.

– Bez obzira na to da li je u pitanju pasulj, kukuruzna tortilja, ili pasulj i testenina, pasulj i pirinač to je uravnotežena i zdrava hrana, a većini je poznato da ima i dobar ukus – naveo je on za taj portal.

Bajntner navodi da su neka od njemu omiljenih jela sa pasuljem i zrnom tzv. Italijanska minestrone supa koja se pravi od belog, garbanzo ili pinto pasulja i da se jede uz testeninu od celog zrna ili hleba od kiselog testa. Drugo jelo koje on posebno voli je kostarikanski galo pinto koji se pravi od crnog pasulja i smeđeg pirinča kao priloga. On ističe da se garbanzo može zameniti i puterom, a pirinač kukuruzom u zavisnosti šta više preferirate.

