Najbolji jesenji saveznik: Popijte ovo svako jutro pre doručka, rešite se toksina i nadutosti, i viška kilograma

Tražite potpuno prirodan način koji će vam pomoći da izgubite nekoliko dosadnih kilograma viška, rešite se toksina i poboljšate opšte stanje organizma? Onda je pravi trenutak da počnete da pijete vodu s cimetom!

Voda s cimetom se dugo preporučuje kao sredstvo za mršavljenje, a nedavna istraživanja su pokazala da u toj tvrdnji ima istine. Naime, u jednoj studiji otkriveno je da cimet povećava termogenezu (proizvodnju toplote u telu) do 20%, što pomaže u sagorevanju suvišnih kalorija. Poznato je i da cimet smanjuje apetit i želju za hranom i pomaže u kontroli nezdravog unosa hrane, piše Aktivna.si, a prenosi City magazin.

Voda s cimetom može pomoći u poboljšanju probave, jer stimuliše proizvodnju pljuvačke i probavnih enzima. Cimet pomaže i u razgradnji masne hrane, tako da se ona lakše probavi. Ispijanje vode s cimetom pre obroka može pomoći u smanjenju nadutosti i gasova kao i simptoma kao što su mučnina i žgaravica. Osim toga, cimet je prirodni antiseptik koji može uništiti štetne bakterije u crevima. Ovo može pomoći u održavanju zdravlja i pravilnog funkcionisanja probavnog sistema.

Redovnim konzumiranjem ovog napitka ubrzaćete metabolizam i smanjiti apetit, što je želja većine ljudi, zar ne? Osim toga, cimet pomaže u regulisanju nivoa šećera u krvi, što može sprečiti napade gladi. Ono što je najbolje u vezi s ovim napitkom jest to što se on jako lako priprema, i to samo od dva sastojka – štapića cimeta i tople vode.

Sastojci

500 ml vode

1 štapić cimeta ili 3 prstohvata cimeta u prahu

Priprema:

Stavite vodu da proključa, pa sklonite s vatre i dodajte štapić cimeta ili cimet u prahu i prekrijte prozirnom folijom, pa ostavite da odstoji najmanje dva sata. Po želji dodajte med ili limun i konzumirajte nekoliko puta tokom dana.

Najbolje vreme za konzumiranje

Ako želite da smršate, najbolje vreme za ispijanje vode s cimetom je ujutru, pre doručka, jer je tada vaše telo najspremnije da sagoreva masti i gubi težinu. Ispijanje vode s cimetom pre doručka pomaže da pokrenete metabolizam i započnete svoj dan puni energije. Možete ga piti i kasnije tokom dana, oko ručka ili ranije uveče. Samo pazite da ga ne pijete pre spavanja, jer cimet može uticati na kvalitet sna.

