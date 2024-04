Najlekovitija supa na svetu: 100 puta je efikasnija od antibiotika

Supa od belog luka napravljena sa 50-ak češanja belog luka, crvenim lukom i majčinom dušicom može pobediti većinu virusa gripa, prehlade pa čak i virusa koji izaziva povraćanje, dijareju, temperaturu, glavobolju i grčeve u želucu.

Iako se medicina konstantno razvija, ljudi se sve više okreću prirodi. Antibiotici i drugi lekovi ne „pale” uvek jer su virusi i bakterije iz dana u dan otporniji i jači.

Ono što je dobro kod belog luka jeste to što na njega ne utiču mutiranja, promene i novi virusi – on se uspešno bori sa svim „pridošlicama”. To se dešava zbog hemikalije „alicin” koja dokazano snižava holesterol i krvni pritisak i sprečava začepljenje krvnih sudova.

Jedno istraživanje Univerziteta u Vašingtonu pokazalo je da je beli luk i do 100 puta efikasniji od dva najpopularnija antibiotika u borbi protiv bolesti, koje izaziva bakterija koja je najčešće odgovorna za bolesti koje se prenose hranom.

Kada zgnječite češanj belog luka oslobađa se alicin koji zajedno sa drugim sastojcima ubija štetne organizme poput virusa i bakterija koji izazivaju prehlade, grip, upalu uva, itd. A najbolje je to da ne nanosi štetu organizmu.

Recept za lekovitu supu od belog luka:

50-ak češnjeva belog luka (oko 5 glavica), očišćenih i oguljenih

2 kašike maslaca

2 kašike maslinovog ulja

2 veća crvena luka, naseckana

1 kašika naseckane sveže majčine dušice

6 šoljica (od 250 ml) pileće bistre supe (kao osnova)

1 svežanj svežeg začinskog bilja – peršun, majčina dušica, lovorov list (možete upotrebiti i sušene začine)

3 šoljice starog hleba narezanog u kockice

1 šoljica masnije pavlake

Priprema:

– Zagrejte peć na 180 stepeni. Odsecite vrhove (1/3) glavice belog luka. Tako pripremljen beli luk polijte maslinovim uljem i umotajte u aluminijumsku foliju. Pecite u rerni 90 minuta. Ostavite da se ohlade.

– Za to vreme zagrejte dve kašike maslinovog ulja i puter u loncu na srednjoj temperaturi. Dinstajte crveni luk nekih 10-ak minuta. Istisnite pečeni ohlađeni beli luk iz omota i ubacite ga u dinstani crveni luk. Izmešajte, dodajte naseckanu majčinu dušicu, pileću supu i ubacite svežanj svežeg začinskog bilja (ili koristite manje sušenog).

– Smanjite temperaturu, dodajte komadiće hleba i ostavite sve da krčka pet minuta dok hleb ne omekša.

– Izvadite svežanj začinskih biljaka pa dobijenu supu miksajte u blenderu dok ne dobijete kremastu smesu. Vratite u lonac pa stavite običnu pavlaku ili pavlaku za kuvanje. Posolite i pobiberite po želji.

