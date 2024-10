Namirnica iz detinjstva vraća se na velika vrata: Stručnjaci tvrde da je bolja od putera

Mast slobodno možete da vratite u vašu kuhinju, i da zaboravite na puter i kokosovo ulje

Mast je kao nepoželjna i nezdrava odavno izbačena iz mnogih kuhinja, ali nova istraživanja ukazuju na to da treba da se vratimo bakinom načinu kuvanja, jer je zdrav.

Mast slobodno možete da vratite u vašu kuhinju, i da zaboravite na puter i kokosovo ulje, piše eatthis.com.

Šta je svinjska mast

Svinjska mast nekada je bila jednako popularna kao puter danas. Ali do skora, generalno se gledalo na nju s prezirom, i to bez zaista dobrog razloga. Početkom 1900-ih, biljno skrobnato ulje se pojavilo na sceni i velike marke su pokušale da izbace svinjsku mast sa trona agresivnim marketinškim kampanjama. Sada, baš kao što je to slučaj sa širokim farmerkama, svinjska mast se vraća.

Koji su zdravstvene prednosti masti

Iako nije vegetarijanska ili veganska, svinjska mast je bez laktoze, nešto što puter ne može da se kaže. I u poređenju sa drugim mastima (posebno puterom), svinjska mast se smatra jednom od zdravijih opcija iz te grupe.

To je jedan neobrađen sastojak koji je potpuno prirodan, i ne sadrži trans masti. Iako bi trebalo da se konzumira umereno, svinjska mast ima manje zasićenih masti od putera i kokosovog ulja.

