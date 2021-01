Namirnice koje bi trebalo da jedete svaki dan

Prema smernicama MyPlate koje je izdao USDA (Ministarstvo poljoprivrede SAD-a), postoji pet grupa namirnica koje bi svi trebalo da jedu barem jednom dnevno.

1. Voće

Voće ne samo da je puno vlakana, već u sebi sadrži prirodne šećere (fruktozu) koji ga čine ukusnom slatkom poslasticom koju možete dodati bilo kojem obroku.

2. Povrće

Povrće je jednostavan način da upotpunite svoj obrok bez dodavanja previše kalorija.

3. Žitarice

Suprotno uvaženom mišljenju, zapravo je dobro u ishranu uvrstiti ugljene hidrate – posebno žitarice kojima nisu oduzete hranjive materije.

4. Belančevine

Ne samo da su belančevine neophodne u ishrani kako bi vam pomogle da se osećate sitima, već ih je takođe dobro konzumirati zbog celokupnog zdravlja mišića i metabolizma.

5. Mlečni proizvodi

I na kraju, mlečni proizvodi mogu poslužiti kao dodatni izvor belančevina i masti u vašoj ishrani, što je korisno za stvaranje osećaja sitosti nakon obroka.

Iako mlečni proizvodi nisu uključeni u četiri grupe u smernicama MyPlate, nalaze se u posebnoj, manjoj „posudi“ koja se nalazi u njihovim preporukama. Ali, njih bi trebalo umereno konzumirati, piše Eat This, Not That.

