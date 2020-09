Napitak za kojim su poludele žene: Topi salo u rekordnom vremenu

Koristeći navedene sastojke u tačno zadatim količinama, moći ćete da napravite moćan sastojak koji pomaže da uklonite svu masnoću koja se nakupila na stomaku, prenosi Novi.

Ono što je jedini uslov kada je u pitanju uzimanje ovog napitka jeste da ga redovno konzumirate, odnosno svako jutro i to isključivo na prazan stomak.

Potrebni sastojci:

– jedna i po čaša vode

– kašika meda

– kašika čija semenki

– limun

Priprema:

Iz limuna iscedite sok, čija semenke potopite u vodu, pa pustite da odstoje 60 minuta.

Za to vreme one će nabubriti, a na kraju dodajete med i sok od limuna. Sve to trebate dobro da izmešate. Uzimajte po kašiku smese ujutru pre jela.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.