Naučnici šokirali: Evo šta se dešava u organizmu kad pojedete urme

Muslimani se uglavnom iftare urmama. Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ako neko od vas posti, neka se iftari urmama. Ako ih nema onda sa vodom. Voda je zaista čista”.

Moderna nauka je dokazala da su urme deo zdrave hrane. One sadrže šećer, masnoće, proteine i neke veoma važne vitamine. Urme su takođe bogate prirodnim sastojcima. Savremena medicina pokazuje da one sprečavaju abdomenalni kancer. One su dakako bolje od drugog voća ako se uzme u obzir njihov sastav.

One sadrže ulje, kalcijum, sumpor, gvožđe, potazijum, fosfor, magnezijum, mangan i bakar. Drugim rečima jedna urma je minimum za jednu zdravu i balansiranu hranu. Arapi obično kombinuju hurmu sa mlekom, jogurtom, hljebom, maslacem i ribom. Takva kombinacija zaista čini dovoljnu i ugodnu hranu za psihu i telo. Zbog važnosti i vrednosti hurme i hurmine palme, hurma je u Kur’anu spomenuta čak dvadeset puta.

Urma je definitivno “kruna slatkiša”, idealna hrana koja se lako vari i za samo pola sata nakon konzumiranja, umorno telo dobija novu snagu, a psiha mentalno rasterećenje. Razlog leži u tome što je manjak šećera u krvi glavni faktor da ljudi osećaju glad. Kada telo apsorbuje sastojke urmi, osećaj gladi nestaje. Kada neko prekida post urmama, uzimajući nakon toga drugu hranu, on ne može mnogo jesti, prenosi Espreso.

Izgleda da prekidanje posta urmama pomaže u izbegavanju preteranog uzimanja hrane. Eksperimenti su takođe pokazali da urme sadrže neke stimulanse koji jačaju mišiće uterusa u poslednjim mesecima trudnoće. To pomaže širenju uterusa i smanjenju krvarenja u vreme porođaja. Eksperti za hranu smatraju urme najboljom hranom za žene koje su na porođaju i one koje su dojilje. Razlog tome je što urme sadrže elemente koji pomažu smanjenju depresije kod majki i obogaćivanju mleka što je potrebno da dete bude zdravo i imuno na bolesti.

Moderna nauka je takođe dokazala da uticaj urmi preventivno deluje na bolesti respiratornog sistema.

Urme su bogate sa nekoliko vitamina i minerala. Urme su takođe važne za zdravlje očiju. One čuvaju vid i najbolji su stimulans za mišiće.

