Ne bacajte pare! Ovu su najveće zablude vezane za maslinovo ulje, a samo retki znaju

Maslinovo ulje je zdravo i trebalo bi ga koristiti često, međutim ovo su samo neke od zabluda koje imamo o njemu:

1. Maslinovo ulje iz prodavnice je uvek sveže

Iako je dobro uskladišteno, maslinovo ulje iz uvoza koje pronalazimo u prodavnicama često je staro i do tri godine. Za razliku od vina, za maslinovo ulje ne važi pravilo da je što je starije to je i bolje. Zamislite ga kao isceđeni sok iz masline koji je bolje potrošiti dok je svež. Ako želite da budete sigurni u to što jedete, kupujte ulje koje ima naznačenu godinu berbe.

2. Kvalitetno maslinovo ulje čuvajte za salate, a jeftinije koristite za kuvanje

Potpuno pogrešno. Što je ulje kvalitetnije i svežije to bolje podnosi visoku temperaturu. Isto tako, kuvanjem ne gubi na kvalitetu, a hrana će biti daleko ukusnija i time i zdravije pripremljena.

3. Maslinovo ulje treba čuvati samo u staklenoj boci

Ova teza je samo delimično tačna. Čuvanje ulja u staklenoj boci je dobro, ali ona mora da bude od tamnog stakla jer ulje reaguje na svetlo koje mu menja strukturu i time gubi na kvalitetu. Limena ambalaža je takođe dobra.

4. Maslinovo ulje držite na radnoj površini, da vam je uvek nadohvat ruke

Još jedna česta greška. Maslinovo ulje je najbolje čuvati u kuhinjskom ormariću. Razlog je taj što svetlost nikako ne pogoduje ovoj namirnici. Ono menja strukturu ulja i time ono gubi na kvaliteti.

5. Na maslinovom ulju ne sme da se prži hrana

Još jedna pogrešna informacija i ujedno kod ovog skoro svi grešimo. Naime, istraživanje je pokazalo kako kvalitetno ulje ne menja strukturu i do 200 stepeni Celzijusa, što znači da na njemu slobodno možete da pržite sveže namirnice. Maslinovo ulje se kod izlaganja visokim temperaturama ponaša daleko bolje od svih ostalih ulja iz domaćinstva, s obzirom na visok sadržaj oleinske kiseline.

6. Maslinovo ulje nema puno kalorija

Pogrešno! Iako je vrlo zdravo i hranjivo, i maslinovo ulje je ulje. Ono sadrži veliku količinu kalorija ali, za razliku od biljnog ulja ili masti, ima nizak nivo holesterola (loših masnoća). Isto tako, ono je snažan antioksidans visoke hranjive vrednosti na kojem će vam telo biti zahvalno.

7. Dobro maslinovo ulje ima blagi ukus

Iako će se ljubitelji ulja s time odmah složiti, trebate znati kako je čisto, kvalitetno i sveže maslinovo ulje zapravo vrlo intenzivno i resko. Krasi ga gorak ukus koji lagano „pali“ jezik što možda neće odgovarati svima, posebno ako ste navikli na kupovna rafinirana ulja.

