Nećete verovati šta se događa u telu ako preskačete doručak

Sigurno ste mnogo puta čuli kako je doručak najvažniji obrok u toku dana, ali da li zaista znate i zašto je to tako

– Da je doručak najvažniji obrok u toku dana nije nešto sto svi nismo znali, no nekako svi to previdimo u momentima kada se spremamo i žurimo na posao. Istina je da je moderno doba i vreme u kome se nalazimo brzo i dinamično ali ipak uvek moramo naći bar malo vremena za sebe i svoje telo, makar to podrazumevalo da kvalitetno započnemo dan.

Doručak nam je bitan kako bi povratili energiju nakon spavanja i kako bi uneli dovoljno nutrijenata za početak radnog dana. Izbalansiranim doručkom bogatim proteinima, složenim ugljenim hidratima i zdravim mastima, mi dajemo našim organima baš ono što im je potrebno kako bi bili na nivou zadatka i kako bi radili svojim punim kapacitetom.

Doručkovati treba u prvom satu po ustajanju. On počinje sa čašom do dve čiste vode, koja nam služi kao nadoknada tečnosti u toku spavanja, zatim pročišćuje organizam, osvežava i razbuđuje. Dobar doručak mođe biti palenta sa čašom jogurta, osvene pahuljice u bademovom mleku sa voćem i orašastim plodovima, omlet sa paprikom uz svežu salatu, tunjevina sa svežom salatom i parčetom domaćeg integralnog hleba.

Preskakanje doručka dovodi do toga da naš organizam radi na režimu štednje energije, samim tim ne radi svojim punim kapacitetom što može uticati na kvalitet našeg života. Pored toga utiče i na neadekvatno lučenje enzima za varenje, rad organa za varenje i neadekvatnu potrošnju nutrijenata – kaže nutricionistkinja Ivana Mišić.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.