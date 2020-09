Nećete verovati svojim očima: Ovo je DORUČAK! (foto)

View this post on Instagram

Billie Eilish 🖤💚🖤 6000 followers, thank you so much!! I made this portait of Billie out of cauliflower puree and spaghetti. Serve with rucola pesto and parmesan cheese. Enjoy ! 🖤💚🖤 Follow me for more plating fun! ________________________________________________ #demealprepper #billieeilish #billie #eilish #foodartist #foodartfun #thekitchn #foodart #foodstyling #fooddesign #edibleart #artfood #artoninstagram #famous #singer #flatlayfood #foodfun #portrait #instagram #cool #food52 #femaleartist #foodprojectofukraine #cauliflower #buzzfeed #buzzfeedfood #foodcreations