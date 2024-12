Nemojte ih jesti kad im nije sezona: Sedam namirnica koje treba izbegavati zimi

„Što je duže vreme između branja i konzumiranja, voće ima manje hranljivih materija“, kaže Elizabet Somer, autorka knjige Eat Your Way to Happiness. Upravo zbog toga svoju ishranu treba bazirati na svežoj hrani iz okoline, a izbegavati hranu koja nije „u sezoni“.

1. Špargla

Špargle se u prodavnicama mogu naći skoro tokom cele godine, ali su najbolje u proleće kada su vrhovi čvrsti i ukusni. Zimske špargle potiču iz zemalja Latinske Amerike i veoma su „drvenaste“ i bezukusne.

Izaberite umesto toga: Prokulice spadaju u porodicu krstaša, pune su vitamina C koji jača imunitet i vitamina K koji jača kosti. Najbolje ih je kombinovati sa domaćom slaninom.

2. Breskve

Leto je glavno godišnje doba za breskve, koje su najsočnije i najslađe. Posle avgusta, teško ih je naći u prodavnicama. Ako još uvek vidite ovo „dlakavo“ voće na policama prodavnica, verovatno je došlo iz Južne Amerike.

Izaberite umesto toga: Agrumi poput pomorandže, koji su puni slatkog i kiselog soka i drugih vitamina i minerala koji štite organizam od sezonskih prehlada i gripa.

3. Svež grašak

Slatki i savitljivi grašak je prolećna poslastica i smatra se jednim od najčistijih povrća na tržištu. Ako tokom zimskih meseci naiđete na grašak, plodovi će biti brašnasti i slabog ukusa.

Izaberite umesto toga: Smrznuti grašak iz zamrzivača, koji se bere u jeku sezone i ukusom je najbliži „pravom“.

4. Kukuruz u klipu

Bolje je jesti kuvani ili pečeni kukuruz nego grickati čips. Ali sveži klipovi u zimskim mesecima daleko su od onih letnjih plodova punih slatkih i mekih zrna.

Izaberite umesto toga: Zamrznuti proizvodi kao što je kukuruz šećerac su zdravija alternativa svežoj hrani. U zimskim mesecima ne možete da grickate klip, ali ćete ipak dobiti važne izvore luteina konzumiranjem zrna.

5. Jagode

Ako naiđete na jagode tokom zime, to je proizvod koji je pola leta i celu jesen u hladnjači. Takve bobice nemaju ukus i miris jagode, a hranljive materije su nestale tokom dugotrajnog skladištenja.

Izaberite umesto toga: Smrznuti šumski plodovi se beru u vreme maksimalne sočnosti, odlično se kombinuju u pripremi pečenih poslastica poput pita i spasilaca.

6. Paradajz

Krajem leta paradajz pruža maksimalan ukus, sočnost i aromu. Ali ako su posle toga bili u frižideru nekoliko meseci, uverite se da su plodovi izgubili svežinu i ukus i količinu likopena.

Izaberite umesto toga: Sveže je uvek najbolje, ali u zimskim mesecima za pripremu supa, variva i sosova poslužiće i paradajz iz konzerve i pire paradajz. Ako imate mogućnost, izaberite tegle sa organski uzgojenim voćem i bez konzervansa.

7. Borovnice

Ne samo da su borovnice izuzetno skupe u zimskim mesecima, već im nedostaje i količina vitamina C i češće su podložne truljenju.

Izaberite umesto toga: Smrznute borovnice su zdrave kao i sveže, a sadrže gotovo istu količinu antioksidanata.

(Punkufer.hr)

