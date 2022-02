Nemojte jesti hranu iz konzerve ako vidite ovu jednu promenu

Hrana u konzervi uvek dobro dođe kada nemamo puno vremena za pripremanje obroka, a može da sadrži i važne nutrijente i vitamine.

Rok trajanja konzerve nije jedino na šta treba obratiti pažnju pre korišćenja.

Ne jedite ako je konzerva bila smrznuta

Ako ste slučajno konzervu ostavili u automobilu ili na balkonu tokom zime, možda je došlo do smrzavanja sadržaja a to može značiti da nije bezbedna za jelo i da može biti opasna za zdravlje. Kada se konzervirana hrana smrzne, može doći do pucanja ambalaže. Ako to primetite, odmah konzervu bacite u smeće, savetuje Američka agencija za bezbednost hrane (USDA).

U nekim situacijama smrznutu konzervu možete spasiti

„Ako konzerva nije „napuknuta“ i puknuta, možete je odmrznuti i koristiti“, stoji na stranicama USDA. Ovim trikom se možete poslužiti čak i ako je malo napuknuta i ako ste sigurni da je uzrok tome hladnoća. Pre otvaranja ostavite konzervu da se otapa u frižideru“, navodi USDA.

Ako je niste odmrzavali u frižideru, konzervu bacite

Ako ste zamrznutu konzervu ostavili u kuhinji nekoliko dana, a niste je otapali u frižideru, onda je bacite jer na sobnoj temperaturi se jako brzo u njoj mogu razviti bakterije, gljivice i plesan. Ali čak i ako ste pratili sve savete vezane za odmrzavanje, ne morate je ni jesti ni sačuvati. „Ako proizvod ne izgleda dobro ili ne miriše dobri, bacite ga, nikako nemojte probati. Ako pak izgleda i miriše dobro, dobro sadržaj prokuvajte i odmah pojedite“, savetuju stručnjaci.

Smrtonosne bakterije mogu da rastu u konzervi

Bakterija koja se naziva Clostridium botulinum može se množiti unutar konzerve, a ona uzrokuje Botulizam – retko, po život opasno otrovanje uzrokovano otrovima koje proizvodi spomenuta bakterija. Prvi simptomi obično su suva usta, dupli vid, spuštene veđe. Kod nekih ljudi prvi simptomi su mučnina, povraćanje, grčevi u želucu i proliv.

„Ovaj toksin ne možete videti niti osetiti, ali ako se uzme u samo maloj dozi može biti i smrtonosan. Pre nego otvorite konzervu, pregledajte da li je došlo do promena, ima li hrana poznatu teksturu. Ako vam se ne sviđa ono što vidite, smesta bacite konzervu“, “ upozorava Centar za prevenciju bolesti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.