Nikada ih ne jedite zimi: Ove namirnice strogo izbegavajte na kraju godine

U ovom periodu imaju najmanje hranljivih materija

Zahvaljujući brzom transportu i novim sistemima skladištenja, sveže voće i povrće se može kupiti tokom cele godine. Ali to ne znači da treba da jedete sve što nađete na policama prodavnica.

„Što je duže vreme između branja i konzumiranja, voće ima manje hranljivih materija“, kaže Elizabet Somer, autorka knjige Eat Your Way to Happiness. Upravo zbog toga svoju ishranu treba bazirati na svežoj hrani iz okoline, a izbegavati hranu koja nije sezonska, piše Punkufer.

1. Špargle

Špargle se u prodavnicama mogu naći skoro tokom cele godine, ali su najbolje u proleće kada su vrhovi čvrsti i ukusni. Zimske špargle potiču iz zemalja Latinske Amerike i veoma su „drvenaste“ i bezukusne.

Izaberite umesto toga:

Prokelj je pun vitamina C koji jača imunitet i vitamina K koji jača kosti. Najbolje ga je kombinovati sa domaćom slaninom.

2. Breskve

Leto je glavno godišnje doba za breskve, koje su tada najsočnije i najslađe. Posle avgusta, teško ih je naći u prodavnicama. Ako još uvek vidite ovo „dlakavo“ voće na policama prodavnica, verovatno je došlo iz Južne Amerike.

Izaberite umesto toga:

Agrumi poput pomorandže, koji su puni slatkog i kiselog soka i drugih vitamina i minerala koji štite organizam od sezonskih prehlada i gripa.

3. Svež grašak

Slatki i savitljivi grašak je prolećna poslastica i smatra se jednim od najčistijih povrća na tržištu. Ako tokom zimskih meseci naiđete na grašak, plodovi će biti brašnasti i lošeg ukusa.

Izaberite umesto toga:

Smrznuti grašak koji se bere u jeku sezone i ukusom je najbliži „pravom“.

4. Klip kukuruza

Bolje je jesti kuvani ili pečeni kukuruz nego grickati čips. Ali sveži klipovi u zimskim mesecima daleko su od onih letnjih plodova punih slatkih i mekih zrna.

Izaberite umesto toga:

Zamrznuti proizvodi kao što je kukuruz šećerac je zdravija alternativa svežoj hrani. U zimskim mesecima ne možete grickati klip, ali ćete i dalje dobiti važne izvore luteina konzumiranjem zrna.

5. Jagode

Ako naiđete na jagode tokom zime, reč je o proizvodu koji stoji u frižideru pola leta i celu jesen. Takve bobice nemaju ukus i miris jagode, a hranljive materije su nestale tokom dugotrajnog skladištenja.

Izaberite umesto toga:

Smrznuti šumski plodovi se beru u vreme maksimalne sočnosti, odlično se kombinuju u pripremi pečenih poslastica poput pita i savijača.

6. Paradajz

Krajem leta paradajz pruža maksimalan ukus, sočnost i aromu. Ali ako su posle toga bili u frižideru nekoliko meseci, budite sigurni da su plodovi izgubili svežinu i ukus i količinu likopena.

Izaberite umesto toga:

Sveže je uvek najbolje, ali u zimskim mesecima za pripremu supa, variva i sosova poslužiće i paradajz iz konzerve i pire paradajz. Ako imate mogućnost, izaberite tegle sa organski uzgojenim voćem i bez konzervansa.

7. Borovnice

Ne samo da su borovnice izuzetno skupe u zimskim mesecima, već im nedostaje i količina vitamina C i češće su podložne truljenju.

Izaberite umesto toga:

Smrznute borovnice su zdrave kao i sveže, a sadrže skoro istu količinu antioksidanata.

