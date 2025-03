Nikako ovo za doručak: Najgore namirnice kojima možete započeti dan

Ako želite da sami sebi učiniti uslugu, pobrinite se da ove namirnice izbacite sa svog jutarnjeg jelovnika….

Doručak se s razlogom naziva najvažnijim obrokom tokom dana. Nakon što je vaše telo celu noć provelo „posteći“, ono će vas ujutro preklinjati za kvalitetan obrok. Bez odgovarajućeg goriva nećete imati dovoljno energije, bićete loše raspoloženi, osećaćete žudnju za pogrešnim namirnicama, a sve to bi moglo rezultirati neželjenim širenjem struka. Ne zvuči previše privlačno, zar ne?

1. Pahuljice pune šećera

Ovu namirnicu ostavite tamo gde joj je i mesto – u vašem detinjstvu. Zbog takvih pahuljica ćete doživeti nalet šećera u krvi, zbog čega ćete i kasnije tokom dana više posezati za drugom zaslađenom hranom.

„Klasična hrana za doručak često može biti bogata šećerom, imati nižu nutritivnu vrednost, uključujući manje vitamina i minerala, zdravih masnoća, vlakana i belančevina“, kaže Isabel Smit, nutricionista i osnivačica Isabel Smith Nutritiona.

Takođe, budite svesni da i namirnice poput granola, koje se često reklamiraju kao „zdravi doručak“, mogu sadržati i velike količine šećera, piše Eat This, Not That.

2. Vafli

U zavisnosti od preliva koji koristite, vafli mogu imati toliko šećera da ih zapravo treba smatrati desertom. Bilo da pravite sami svoje vafle ili kupujete gotove, oni nisu uravnotežen doručak.

„Kad je reč o odabiru izvrsnog doručka, uvek bi trebalo da kombinujete belančevine ili masnoće s minimalno prerađenim ugljenim hidratima koji su bogati vlaknima, na primer, jaja s voćem ili kriškom tosta“, savetuje Smit.

3. Sok od narandže

Ujutro vam ništa ne odgovara bolje od osvežavajuće čaše soka od narandže, zar ne? Nažalost, on je zapravo prepun šećera i ima relativno niske nutritivne vrednosti.

„Sok ujutro biće krivac za unos velike doze šećera i kalorija. Takođe, s obzirom na to da se kupovni voćni sok prerađuje na višoj temperaturi, neke hranjive vrednosti mogu se izgubiti. Umesto toga, odaberite sveže ceđen sok, hladno presovani sok ili pasterizovani voćni i povrtni sok koji sadrži više hranjivih sastojaka i manje šećera“, kaže Smit.

Takođe, trebalo bi se voditi jednim pravilom – odaberite sok koji za svako voće koje sadrži uključuje i dve vrste povrća, prenosi Index.

4. Pecivo i krem sir

Većina peciva smatra se jednostavnim ugljenim hidratima, a kupovni krem sir u ovom slučaju služi isključivo tome da bi zadovoljio vaša čula ukusa i da vašem doručku doda kalorije.

Ako baš nikako ne možete zamisliti doručak bez peciva, pojedite pola peciva s žitaricama od celog zrna i dodajte mu avokado.

5. Instant žitarice

Ovsena kaša može biti jedan od najboljih načina da započnete svoj dan, ali kupovne mešavine instant žitarica nisu dobar odabir.

„Kad odaberemo mešane ovsene pahuljice, obično dobijamo manje vlakana jer je zrno uglavnom prerađeno, a ima i više dodatog šećera“, kaže Smit.

Umesto toga, kupite ovsene žitarice pa im sami dodajte voće, semenke, kokos ili cimet.

6. Aromatizovani jogurt

Jogurt je zdrav izbor. Osim ukoliko odaberete kupovni, voćni jogurt kom su proizvođači dodali brojne dodatke koji privlače kupce, poput veštačkih boja i aroma.

„Jogurt je u svom običnom obliku odličan jer je dobar izvor kalcijuma, proteina i zdravih probiotika. Međutim, u većini slučajeva oni voćni sadrže puno dodatog šećera i sirupa. Radije odaberite obični jogurt, a dodajte mu sami voće ili čak nekoliko orašastih plodova koji će povećati osećaj sitosti“, kaže Smit.

