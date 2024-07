Novak Đoković dan započinje ovom vitaminskom bombom: Zeleni napitak je eliksir zdravlja za ceo organizam

Najbolji teniser svih vremena veoma vodi računa o tome šta unosi u svoj organizam, a ovaj napitak je nešto bez čega ne može da započne dan.

Srpski teniser Novak Đoković igrao je u nedelju deseto finale Vimbldona, ali nije uspeo da izbori osmu pobedu na ovom turniru protiv 16 godina mlađeg Španca Karlosa Alkaraza.

Iako pre početka Vimbldona nije ni znao da li će posle operacije kolena igrati na njemu, ovaj uspeh je ogroman za srpskog tenisera, koji je još jednom je pokazao zbog čega važi za fenomen, a posle plasmana u finale objasnio je da je njegova igra takva kakva je zbog zbira stvari koje čine njegov život.

Kako je istakao, san, misli, životne okolnosti… sve to utiče na ono što će Đoković prikazati na terenu, a jedan od glavnih faktora je ishrana.

Poznato je da se veliki zaokret u njegovoj karijeri dogodio nakon što je drastično promenio jelovnik, na prvom mestu izbacio gluten i mlečne proizvode iz ishrane, a više puta se pisalo o zdravim sokovima koje Novak pije svakodnevno.

Tokom prošlogodišnjeg Vimbldona, novinari su provodili vreme s Noletom kako bi pokušali da žive kao on i tada je Daily Mail pisao da je jedna od njegovih tajni zeleni sok, koji se sastoji od graška, celera, soka od jabuke, nane, spanaća i kelja.

Zeleni sok Novaka Đokovića

Zeleni sok je piće koje sadrži zdrave namirnice zelene boje i nije u pitanju jedan određeni napitak već se tako nazivaju sve mešavine voća i povrća koje su zelene boje, odnosno postoji mnogo varijacija recepata.

Đoković koristi uobičajene sastojke, odnosno najčešću verziju ovog pića, a važno je napomenuti da zeleni sok nije zamena za obrok već se pije da bi se povećao unos hranljivih materija.

Svi njegovi sastojci obiluju biljnim vlaknima, kao i nutrijentima i raznim korisnim jedinjenjima.

Grašak: vlakna, vitamini A, K, C, tijamin, folati, mangan, gvožđe, fosfor…

Celer: vitamini A, C, K, kalijum, folati, kalcijum…

Jabuka: vitamin C, kalijum,antioksidansna biljna jedinjenja kvercetin, katehin, hlorogena kiselina…

Nana: vitamin A, gvožđe, mangan, folati…

Spanać: vitamini A, C, K1, B6, B9, E, folna kiselina, gvožđe, kalcijum…

Kelj: vitamini K, C, A, B6, mangan, riboflavin, kalcijum, folati…

Što se tiče količina, možete eksperimentisati dok ne pronađete ukus koji vam najviše odgovara.

