Nutricionista otkriva koje namirnice nikako ne smete da jedete pre spavanja

Možda toga niste ni svesni, ali zbog neke hrane koju pojedete pre spavanja zapravo ćete se satima prevrtati i okretati u krevetu. Stručnjaci za spavanje u Beneden Healthu podelili su određene namirnice koje je najbolje ostaviti za jutro ili dan.

I premda postoji hrana koju možete sigurno konzumirati, a koja vam neće poremetiti vreme spavanja, preporučili su izbegavanje jela prekasno naveče. Vaše telo će pretvoriti hranu u energiju, ali ono što se ne iskoristi dok spavate skladišti se kao telesna mast.

Stručnjaci upozoravaju, ovu hranu nikako ne smete jesti pre spavanja

1. Čokolada

Ima smisla da ne bi trebalo da popijemo šoljicu čaja ili kafe pre spavanja, jer vam kofein može dati nalet energije umesto da pripreme vaše telo za san. Ali stručnjaci iz Beneden Health-a navode da je visok nivo kofeina u čokoladi takođe čini lošim izborom za kasno noćno grickanje, kao i šećer.

2. Sir

Ko ne voli da gricka sir nakon večere? Nažalost, kremasta, ukusna užina zapravo je jedna od najgorih namirnica koje možete pojesti pre spavanja. Jaki ili odležani sir sadrži prirodne visoke nivoe aminokiseline zvane tiramin, zbog koje se osećamo budnima, prema Beneden Healthu. Tiramin tera vašu nadbubrežnu žlezdu da oslobađa hormone ‘bori se ili beži’ koji uzrokuju da se osećate budnije.

3. Ljuto

Ljuti curry ili čili ukusna su opcija za večeru. Ali začinjena hrana – kao i začini poput ljutog umaka i senfa – mogu ometati regulaciju temperature vašeg tela i izazvati problem u satima koji su vam preko potrebni za odmor. Uz podizanje telesne temperature, potreban je visok nivo energije za probavu začina, što duboko spavanje čini prilično nemogućim.

4. Sladoled

Postoji razlog zašto se to zove ‘navala šećera’ – previše slatkih stvari može dovesti do skokova nivoa šećera u krvi, samo da bi naglo pala dok spavate. To je slučaj sa sladoledom, kao i sa slatkišima, kolačima i keksom.

Prema Healthlineu, hrana koja uzrokuje značajne skokove i padove razine šećera u krvi potiče otpuštanje hormona poput adrenalina i kortizola, što može dovesti do simptoma poput teskobe, gladi i razdražljivosti, prenosi Klik.hr.

5. Čips

Ono što mnogima čini čips tako ukusnim je so. Nažalost, previše soli može dehidrirati vaše telo dok takođe povećava zadržavanje vode, uzrokujući umor i iscrpljenost, prema Beneden Healthu.

Studija Evropskog društva za endokrinologiju otkrila je da slana hrana, poput čipsa i slanih orašastih plodova, može uzrokovati poremećen ili lagan san.

