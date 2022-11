Nutricionisti savetuju: Ove dve namirnice rešavaju 95 odsto nutritivnih problema

Esencijalni nutrijenti se dele na mikronutrijente, oni su nam potrebni u malim dozama, a uključuju vitamine i minerale i makronutrijente, koje treba da unosimo u većim dozama, poput proteina masti i vode.

Ako pratite određenu dijetu, možete shvatiti kako vam nedostaje esencijalnih nutrijenata, što može značiti i da se treba okrenuti suplementima kako bi nadoknadili nedostatak.

Ako ste od onih koji vole da jedu sve, nutricionista Rajan Karter ima za vas važnu poruku. Naime, on smatra da možemo do 95 posto esencijalnih minerala u organizam uneti ako jedemo džigericu i kamenice (pa i druge školjke) i to dva puta nedeljno, ali dodaje i da, ako jedete tu hranu dva puta nedeljno, to ne znači da možete jesti šta god vam drugo padne napamet.

Zašto te namirnice?

On navodi da džigerica mogu biti jednostavno opisane kao superhrana, a portal Health objašnjava da su pune proteina, nemaju puno kalorija i prepune su esencijalnih minerala i vitamina.

Kako bismo to stavili u kontekst, 100 grama goveđih džigerica sadrži oko 3.460 preporučene dnevne doze vitamina B12, a taj je vitamin potreban radi zdravlja nerava i proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Sve to čini ovu namirnicu potrebnom.

Sadrži i veliku količinu kvalitetnih proteina. Ishrana bogata proteinima gasi osećaj gladi, drži osobu duže sitom, i ubrzava metabolizam.

Ako ste čuli da je vrhunskim sportistima potrebna pomoć ovakvih namirnica radi fizičkog napora, treba znati da su svi ovi nutrijenti potrebni i vama, a posebno proteini koji obnavljaju ćelije, ali i hranu koju jedemo pretvaraju u energiju.

Proteini će pomoći i kod mršavljenja, jer kako je ranije navedeno, gase glad i smanjuju apetit.

Dok se mnogima i sama pomisao na konzumiranje životinjskih organa gadi, treba biti oprezan ako ih jedete jer sadrže i dosta holesterola. Ipak, postoji način na koji ljudsko telo reguliše veliki unos holesterola – jetra će jednostavno reagovati tako da ga sama manje proizvodi.

Što se tiče kamenica i školjki, i one su pune nutrijenata, pa tako oko 100 grama divlje uzgojene kamenice sadrži oko 324 posto preporučene dnevne doze vitamina B12, uz cink, bakar i gvožđe.

Kamenice su odličan izvor omega 3 masnih kiselina koje održavaju zdravlje srca i mozga.

Škampi, rakovi, dagnje ili jastog mogu u ishranu doneti zadovoljavajuću porciju proteina, a sadrže vrlo malo kalorija.

Ipak, Rajan dodaje kako se ne možemo samo osloniti na ove dve namirnice kako bismo bili zdravi i ističe da to nikako ne znači da možete ostatak vremena jesti sve što poželite. Dakle, ako ste na dijeti morate svakako smanjiti unos kalorija tokom dana.

Ako vam nije užasna pomisao da jedete ove namirnice, onda ih svakako uvrstite u nedeljni jelovnik i jedite u umerenim količinama.

Kako pripremiti džigericu?

Mnogima se ne sviđa okus ove namirnice, ali ako je naučite pripremati na pravilan način, promenićete mišljenje.

Nema hrane koja je toliko bogata esencijalnim nutrijentima u bio raspoloživom obliku, kao što je to džigerica.

Pečena u tiganju

Vrlo je ukusna ako se priprema na ovaj način i na kraju prženja doda iseckani beli luk.

Špagete bolonjeze

Džigericu možete naseckati ili samleti s ostatkom mesa tokom pripreme ovog jela.

Hamburgeri

Usitnjenu džigericu možete dodati i mesu za hamburger.

Knedle

Ako dodate džigerici smesu od griza, dobićete ukusne knedle za supu ili gulaš.

Dodajte začine: na taj način ćete bilo kojem jelu s džigericom poboljšati ukus i prikriti njenu jaku aromu.

Savet više: Umočite džigericu u mleko i sok limuna pre kuvanja. Na taj ćete način ublažiti njen jaki ukus.

