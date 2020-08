Obožavate čips? Pazite, loš je po zdravlje!

Kad vam grickalice padnu na pamet, velika je šansa da odmah pomislite na čips. On je hrskav, mastan i neverovatno ukusan.

Osim toga, vrlo je lako pojesti celu vrećicu čipsa u jednom obroku.

Ali jeste li se ikad zaustavili i zapitali šta se tačno događa s vašim telom kad jedete čips? Pogotovo ako vam se dogodi da (pre)često sami pojedete celo pakovanje?

1. Možete dobiti na težini

Ako svakodnevno uživate u čipsu od krompira, postoji velika šansa da biste mogli početi da skupljate kilograme. Istraživači sa Univerziteta Deakin otkrili su da oni koji konzumiraju višak soli često završe jedući i više masne hrane.

Uz to, jedno istraživanje s Harvarda otkrilo je da su učesnici kojima je čips bio deo uobičajene ishrane svake godine dobijali na težini. Nije čudo da su na našem spisku grickalica zbog kojih ste dobili kilograme.

2. Postaćete zavisni od njega

Jedno istraživanje je otkrilo da su učesnici zvuk glasnog drobljenja tokom jela povezali sa svežinom hrane, što je čini poželjnijom. Druga zbirka studija objavljena u časopisu Appetite otkrila je da je veća verovatnoća da će učesnici konzumirati više čipsa ako je na vrećici označeno da je on veoma „hrskav“.

Osim toga, oni koji su čuli zvuk drobljenja pojeli su više čipsa u poređenju s onima koji su imali slušalice kako ne bi čuli taj zvuk.

3. Konzumiraćete prazne kalorije

Kada pogledate hranljive sastojke koji se nalaze u standardnoj vrećici čipsa, videćete da je on bogat kalorijama, mastima i natrijumom, a sve ostale vrednosti su niske.

Takođe, kad jedete hranu kojoj nedostaje stvarna prehrambena vrednost, uopšteno ćete brzo postati gladni.

4. Vaš krvni pritisak može postati visok

Postoji mnoštvo dokaza koji podupiru ideju da je visok unos natrijuma povezan s većim rizikom od visokog krvnog pritiska. Jedna od glavnih komponenti čipsa od krompira je upravo količina natrijua, stoga ne iznenađuje što je pun soli.

Ako redovno jedete superslane grickalice poput krompirovog čipsa, s vremenom biste mogli da razvijete hipertenziju. Na kraju, jedno istraživanje je otkrilo povezanost jedenja čipsa i porasta razvoja srčanih bolesti.

5. Možete povećati rizik od raka

To se čini pomalo ekstremnim, ali postoje podaci koji to potvrđuju. Prema Američkom društvu za borbu protiv raka, čips sadrži sloj akrilamida koji se stvara u hrani s visokim procentom skroba nakon što se prži ili peče.

Postoje studije koje ovaj spoj povezuju s karcinomom, pa ako jedete čips od krompira svaki dan, mogli biste povećati rizik od nastanka raka, piše Eat This, Not That.

