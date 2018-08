Obratite pažnju: Trik za mršavljenje krije se u doručku!

Želite da smršate? Obratite pažnju na doručak.

Tvrdnja da je doručak najvažniji obrok je istinita. Za doručak treba dosta da jedete, a kasnije uzimajte manje porcije. Redovan doručak važan je i za zdravlje. Izbeći ćete srčana oboljenja, povišen pritisak i holesterol. Zašto je to tako? Stručnjaci tvrde da naš sistem za varenje najbolje radi ujutru. Neki veruju da ako jedemo noću telo gomila masne naslage, jer tada ne proizvodi dovoljno insulina koji bi krvni pritisak održavao stabilnim.

Preporuka

Do podne treba već da unesemo 30-35 posto dnevno preporučenih kalorija. Problem je što većina ljudi ujutru nije preterano gladna. I za to postoji rešenje. Možete dva puta da doručkujete. Svoju porciju podelite na dva dela i pojedite do podne.

Nije teško obratiti pažnju na doručak, a videćete da će rezultati biti odlični!