Od čega bubrezi stradaju: Unos ovih namirnica ozbiljno ugrožava njihovo zdravlje

Šest životnih navika najopasnijih po zdravlje bubrega

Bubrezi su izuzetno značajni za zdravlje kompletnog organizma. Ukoliko oni ne funkcionišu ispravno, to će se odraziti na celokupno zdravlje organizma. Zadatak bubrega je održavanje krvi čistom i hemijski uravnoteženom. Bubrezi prerađuju krv te odvajaju štetne materije i izbacuju ih iz organizma.

Sve je veći broj bubrežnih bolesnika, a sve to jer nesvesno uništavamo zdravlje ovim navikama.

Premalo vode

Ako ne pijete dovoljno vode, to može biti jedan od najznačajnijih faktora oštećenja bubrega jer se događa svakodnevno. Glavni zadatak bubrega je da izlučuju metabolički otpad iz tela i regulišu ravnotežu elektrolita. Ako telo nije dovoljno hidrirano, smanjuje se protok krvi, što rezultira nakupljanjem toksina u krvi.

Odlaganje odlaska u toalet

Mnogi od nas imaju naviku da odlažu odlazak u toalet. Ako je bešika duže vreme puna urina, može doći do raznih komplikacija u urinarnom traktu. Hipertrofija mišića je jedna od komplikacija koja može dovesti do divertikulitisa (stvaranje rupe ili vodenog mehura u telu). Hidronefroza (povećanje pritiska urina u bubrezima) druga je komplikacija do koje dolazi zbog hroničnog pritiska na zadnju stranu bubrega.

Previše natrijuma

Prerađivanje natrijuma je još jedan zadatak koji obavljaju bubrezi. So je osnovni izvor natrijuma, a većina natrijuma mora da se izbaci iz tela. Kad jedemo jako slanu hranu, bubrezi trpe opterećenje, zato je neophodno smanjiti unos soli.

Previše kofeina

Kad smo žedni, često ne posegnemo za vodom, nego za sokovima i gaziranim pićima. Mnogi od tih napitaka sadrže kofein. Kofein može da podigne krvni pritisak, a visok krvni pritisak vrši pritisak na bubrege i može da ih ošteti.

Tablete protiv bolova

Uzimanje tableta protiv bolova i kod manjih smetnji loša je navika većine ljudi. Većina tableta protiv bolova ima opasne propratne nuspojave, može oštetiti razne organe, pa tako i bubrege.

Previše proteina

Previše crvenog mesa i druge hrane bogate proteinima može dodatno pogoršati stanje već oštećenih bubrega. Hrana bogata proteinima u osnovi je zdrava, ali ne ako imate oštećene bubrege, piše b92.

