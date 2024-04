Odlučila je da izbaci šećer iz ishrane: Evo šta joj se dogodilo sa telom i licem posle 6 meseci

Neverovatno iskustvo jedne žene

Devojka po imenu Šveta Sengar doživela je prijatnu promenu na licu i telu donevši „tešku“ odluku da izbaci šećer iz ishrane.

Kako navodi u svojoj „ispovesti“, Šveta je nekada verovala da ne može da promeni kako joj lice izgleda. Bilo je oblo i većinu vremena prekriveno bubuljicama. Takva je bila njena percepcija same sebe i čvrsto se držala uverenja da će to uvek tako biti. No, na svom putu da se više pobrine za unos zdrave hrane i izbaci šećer, prijatno iznenađenje ju je dočekalo u ogledalu šest meseci kasnije.

– Moj odnos sa šećerom nije bio posebno nezdrav – barem sam tako mislila. Kao i mnogi ljudi, povremeno sam se prepuštala slatkišima, ne shvatajući kakav uticaj to može imati na moju kožu i opšte blagostanje.

Tek kada sam počela da se bavim istraživanjem ishrane i zdravlja, polako sam otkrivala skrivene istine o efektima šećera na telo, posebno na kožu. Takođe mi je dijagnostikovan hipotireoza – nedovoljno lučenje hormona štitne žlezde, i došlo je vreme da preuzmem kontrolu nad svojim načinom života i navikama u ishrani – opisuje ona.

Šveta opisuje da je bila zapanjena kada je saznala koliko problema sa kožom uzrukuje šećer, a u to spadaju i akne i prerano starenje. To joj je bilo dovoljno da ne dovrši desert koji je jela u tom trenutku. Tada se zvanično oprostila od slatkiša i deserta i počela da živi jedan sasvim drugačiji režim.

– I dalje sam jela ono što je dolazilo od prirodnog šećera, ali ništa što je prerađivano. Prve nedelje su bile u najmanju ruku izazovne. Osloboditi se stiska žudnje za šećerom zahtevao je nivo discipline za koji nisam znala da posedujem. Ali, svakim danom sam se sve više prilagođavala potrebama svog tela, sve više pazeći na izbore koje sam donosila u vezi sa onim što sam u njega unela. Slatke napitke sam zamenila biljnim čajevima i crnom kafom.

Žudnja bi bila veća kada vidim druge kako uživaju u krofni. Tada bi neki „glasić u glavi“ rekao da mogu da pojedem „barem jednu ili pola krofne“. Da biste odbili takve predloge, treba se dobro boriti. Polako sam postajala sve bolja u upravljanju svojim željama, čak i tokom perioda kada sam jedino mogla da razmišljam o jedenju čokolade – kaže ona.

Šveta dalje navodi da je preporučeni dnevni unos šećera manji od 50 grama (oko 12 kašičica), tako da unos šećera sličan toj meri neće izazvati upalu na koži.

– Generalno, zapaljenje kože se pokazuje u vidu bubuljica ili akni, ali takođe može izazvati izbijanje ekcema, što je povezano sa suvom kožom. I pored toga, studije sa veštačkim zaslađivačima koriste zaista visoke doze i obično se izvode na životinjama, tako da nisu najubedljivije – navodi ona.

Šveta kaže da opipljiva i vidna promena koju je primetila, upravo njena koža. Natečenost je počela da se povlači i lice je počelo da joj dobija drugačije konture – postojane i vidljive.

Pored lica, Šveta je imala problema i sa kilažom, naročito jer prekomerna količina šećera dovodi do nadimanja, a sada ni toga nema. Ali, transformacija se tu nije zaustavila. Šveta je primetila da je njen nivo energije vrlo porastao i da sada sa lakoćom provodi dan. Ten joj je dobio novi sjaj, a koža lica i tela kao da se podmladila.

– Svima koji razmišljaju o tome da zarone u život bez šećera, nudim ovaj savet: Naoružajte se znanjem, verujte u proces i, iznad svega, budite nežni prema sebi na tom putu. Put ponekad može biti izazovan, ali su nagrade nemerljive. Što se mene tiče, biću ovde, uživajući u sjaju svoje novootkrivene vitalnosti – i uživajući u radosti ponovnog otkrivanja svog lica, tela i sebe – govori Šveta za „Today“.

(Ona.rs)

