Omiljeno jelo Srba proglašeno za najzdravije na svetu: Oporavlja organizam i jača imunitet, posebno tokom zime

Jedno domaće jelo nazdravije je na svetu – svaki dan ga jedite i bićete uskoro kao novi!

Domaća supa je proglašena za jednu od najzdravijih namirnica na svetu.

Ona ne samo da hidrira telo, već blagotvorno deluje na creva i pomaže kod problema sa probavnim organima, prenosi Mondo. Ako svakodnevno konzumirate supu bogatu povrćem, možete značajno unaprediti zdravlje vaših creva, piše popularni sajt za ishranu Eat This, Not That.

Ova supa obiluje vlaknima koja produžavaju osećaj sitosti i pomažu boljoj probavi. Takođe, prepuna je vitamina, minerala i drugih korisnih jedinjenja za zdravlje. Ako se priprema od kostiju, sadrži kolagen koji donosi lepši izgled kože, zateže lice i smanjuje celulit.

Sve ovo čini supu idealnim dodatkom vašoj svakodnevnoj ishrani – ako već nije!

Čišćenje tela

Za ozdravljenje, ali i održavanje dobrog zdravlja, jedan od glavnih lekova je ono poznato doktorsko – „dosta tečnosti“. Telo koje napadaju različiti alergeni i virusi bori se sa njima, a da bi uspelo da iz borbe izađe kao pobednik, potrebno je da se „ispira“. Pileća supa je jedan od najbolji načina da se telo „opere“ od virusa, jer ubrzava izbacivanje loših supastanci iz organizma.

Dezinfekcija

Pileća supa sadrži dosta soli, zbog začina koji se dodaju, pa kada prolazi kroz grlo, ima sličan efekat kao da isprate ždrelo toplim slanim rastvorom. Drugim rečima, bakterije iz grla, usne šupljine i krajnika se uništavaju.

Čišćenje sinusa

Slično kao druge tople tečnosti, poput čaja, isparavanje tople supe dok je jedemo pomaže da se sinusi očiste, a samim tim umire iritantni simptomi prehlade i gripa.

Jačanje organizma

Kada je telo izmoreno i bez energije, kao što je to slučaj kod prehlada i virusa, ništa mu neće prijati više od proteina iz piletine i sjajnih, neophodnih nutrijenata iz povrća koje se uobičajeno dodaje supi.

Pomaže kod temperature

U slučaju groznice, pileća supa će vas lepo zagrejati iznutra i okrepiti vaše telo, pa će se neprijatan simptom ublažiti.

Studije su pokazale da pileća supa godi telu i na mnogo dubljem nivou. Naime, pokazalo se da pileća supa sprečava proizvodnju neutrofila, belih krvnih ćelija koje praktično jedu bakterije i tako izazivaju upale i pojačanu proizvodnju sluzi. Naučnici kažu i da pileća supa pomaže u slučajevima astme, emfizema (oboljenja pluća), čak i kod različitih otoka.

Najbolji efekat ima pileća supa pripremljena sa dodatkom crnog luka, celera i šargerepe. Piletina obezbeđuje cistein, aminokiselinu koja izbacuje sluz iz pluća, šargarepa i celer obezbeđuju beta karoten i vitamin C, koji podižu imunitet i pomažu da se telo izbori sa infekcijom, a moćni crni luk pruža organizmu dovoljno antioksidanata da može da se izbori sa zapaljenjem.

