Onkolog tvrdi da jedan doručak dokazano sprečava rak debelog creva

Doktor Sunil Kamat, onkolog specijalizovan za rane oblike raka debelog creva, otkrio je da je jedan doručak naučno dokazano efikasan u smanjenju rizika od raka debelog creva, koji je u porastu među mladima.

Kamat, koji radi na svetski poznatoj klivlendskoj klinici, rekao je za DailyMail da istraživanja pokazuju da kalcijum i vlakna mogu pomoći u zaštiti od ove smrtonosne bolesti.

Nedavna studija sa Univerziteta Harvard pokazala je da ljudi koji jedu najmanje dve porcije jogurta nedeljno mogu da smanje rizik od raka debelog creva, uzrokovanog bakterijama, za 20 odsto. Takođe, studija koju je u januaru finansirala Cancer Research UK otkrila je da pijenje velike čaše mleka može biti povezano sa 17 odsto manjim rizikom od raka debelog creva.

Stručnjaci za rak debelog creva takođe ističu da su vlakna ključna za prevenciju bolesti jer hrane „dobre“ bakterije u crevima, koje štite sluzokožu debelog creva.

Zato je ovsena kaša pripremljena sa mlekom, uz dodatak bobičastog voća za dodatnu dozu vitamina C i antioksidanata, prva preporuka dr Kamata. Ostali sastojci koji se mogu dodati ovsenoj kaši uključuju nemasni grčki jogurt, med i domaću ili kupljenu granolu. Porcija od 240 ml ove ovsene kaše sadrži skoro 20 procenata (4 grama) preporučene dnevne količine vlakana i 13 procenata potrebnog unosa kalcijuma.

Dr. Kamat objašnjava da je ovsena kaša odličan izvor vlakana i, kao i kalcijum, pomaže u zaštiti od raka debelog creva. Ovsena kaša sadrži mnogo vlakana koja vas dugo drže sitim, a takođe čiste debelo crevo i hrane „dobre“ bakterije.

„Vlakna se razlažu u mikrobioti creva kroz proces fermentacije, stvarajući korisne mikrobe koji pomažu u zaštiti od raka debelog creva“, objasnio je onkolog.

Jedna studija sugeriše da konzumiranje tri porcije (oko 90 grama) celih žitarica dnevno smanjuje rizik od raka debelog creva za 17 procenata.

Ako ste u žurbi i više volite tečni doručak, dr. Kamat predlaže smuti sa ovsenim pahuljicama, jogurtom i mlekom.

Broj slučajeva raka debelog creva je u porastu, pogađa i mlađe ljude

Istraživači sa Univerziteta Missouri-Kansas City nedavno su istražili stope raka debelog creva među ljudima starosti od 10 do 44 godine u poslednje dve decenije i otkrili da su se broj slučajeva povećao u svim starosnim grupama.

Stope raka debelog creva porasle su za 500 procenata među decom uzrasta od 10 do 14 godina i 333 procenta među adolescentima uzrasta od 15 do 19 godina. Stope su porasle za 71 procenat kod 30- do 34-godišnjaka, na sedam slučajeva na 100.000 ljudi. Među ljudima od 35 do 39 godina, stope su porasle za 58 odsto, na 12 slučajeva na 100.000 ljudi.

Mnogi mladi pacijenti imaju simptome koji se pogrešno tumače kao benigne smetnje u varenju, što dovodi do agresivnijih oblika bolesti.

(Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com