Oprez: Evo šta se može dogoditi vašem telu ako svaki dan pojedete sladoled

Ako volite sladoled toliko da ga jedete svaki dan, verovatno još i poližete posudu do zadnje kapljice ili smažete tragove s omota. Međutim, navika svakodnevnog uživanja u sladoledu može uticati na vaše telo na mnogo načina, od kojih su neki štetniji od drugih za vaše zdravlje.

Zubi vas mogu boleti

Prema Američkom stomatološkom udruženju, do 57 posto američke populacije pati od preosetljivosti zubi. Do toga dolazi kad se zubna gleđ stanji pa nervni završeci zuba postanu izloženiji. Ako sumnjate da patite od ovog problema, svakodnevno jedenje sladoleda to vam može potvrditi.

U nekim okolnostima može vam pomoći u izgradnji mišića

Šećeri u sladoledu pomažu u izgradnji mišića i sprečavaju razgradnju proteina podsticanjem insulina na veliki skok, kako kaže trener slavnih i nutricionista Dežj Kardielo za Men’s Journal. „Sladoled može biti koristan i do dva sata nakon treninga“, rekao je.

Hirurg dr. Kristi Fan veruje da ima istine u tome da je sladoled dobar za oporavak nakon vežbanja, ali upozorava: „Ključno pitanje je koliko ste naporno vežbali?“ Naime, ako ne vežbate dovoljno, a jedete sladoled svaki dan, to se neće dobro odraziti na vašu formu.

Može poremetiti san

Neki ljudi veruju da im sladoled pomaže da se umire i brže zaspu, ali stručnjaci kažu da je to besmislica. Ključna studija objavljena u časopisu Journal of Sleep Medicine kaže da je konzumacija hrane s malo vlakana i puno zasićenih masti povezana sa slabijim snom i noćnim nemirom.

Konzumacija više šećera, naročito noću, smanjuje količinu dubokog sna. Ako morate nešto da pojedete pre spavanja, pojedite bananu koja je bogata magnezijumom koji poboljšava san.

Može imati negativan efekat na vaše raspoloženje i zdravlje mozga

Hrana s visokim udelom masti i šećera, poput sladoleda, štetna je za mozak. Više studija otkrilo je korelaciju između ishrane s visokim udelom rafinisanih šećera i oslabljene funkcije mozga, pa čak i pogoršanja simptoma poremećaja raspoloženja poput depresije, piše dr. Eva Selub na harvardskom blogu o zdravlju, a prenosi Index.

Mogli bi da se ugojite

Svakodnevno jedenje sladoleda može dovesti do gojaznosti, povećati rizik od dijabetesa i naštetiti srcu. Desetine studija povezuju visoku konzumaciju šećera s debljanjem.

Bićete izloženi većem riziku od hroničnih bolesti

Ako se gojite zbog svakodnevnog konzumiranja sladoleda, takođe ćete biti u većem riziku od svih hroničnih zdravstvenih problema koji dolaze s tim, uključujući dijabetes tipa 2, bolesti srca i rak.

