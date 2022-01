Oprezno sa medom: Ovako ga nemojte konzumirati u hladnom periodu

Mnogi ljudi zimi vole da piju čaj sa medom zbog blagotvornog dejstva na organizam, ali taj napitak pod određenim uslovima i nije tako bezbedan, kaže lekar nutricionista Andrej Zolotarev.

„Med je jedan od najjačih proizvoda koji zaista treba konzumirati sa velikim oprezom u hladnom periodu. Radi se o tome što med ima veoma izražen efekat zagrevanja zbog čega dolazi do pojačanog znojenja. Ljudi to ne osećaju, ali upotreba meda u zimskom periodu pre izlaska iz kuće ili direktno napolju može dovesti do prehlade“, upozorava Zolotarev.

Kako dodaje, treba voditi računa prilikom konzumiranja bilo koje hrane koja ima efekat zagrevanja ili hlađenja, uzimajući u obzir temperaturu vazduha. Na primer, hladni napici nisu dobra opcija za toplo vreme i obrnuto.

„Leti je svakako bolje piti topao čaj, a zimi napitke sobne temperature. Takođe ne treba jesti sladoled kada je hladno, iako neki smatraju da je to odlično. Temperaturne razlike između čoveka, hrane i okoline izazivaju prilično aktivnu reakciju organizma, što nije uvek korisno“, objašnjava lekar.

Gastroenterolog Olga Ariševa ističe da med ima mnogo korisnih svojstava, ali da ga ne treba konzumirati ograničeno – ne više od dve-tri kašike dnevno. Takođe savetuje da se ne dodaje u čaj, jer topla voda poništava sva korisna svojstva, ostavljajući samo šećer i ugljene hidrate, prenosi „Komsomoljska pravda“.

Nutricionista Mihail Gincburg upozorava da med ne treba davati deci starosti do tri godine, a takođe savetuje da ga ne konzumiraju gojazne osobe, osobe sa hipertenzijom, problemima sa krvnim pritiskom i masnom jetrom.

(Sputnjik)

