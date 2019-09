Otkrivamo da li je crna čokolada zaista zdravija od mlečne

Vrlo često čujemo kako je crna čokolada zdravija alternativa, ali da li to zaista i tačno

Pitali smo stručnjake da li je verovanje da je crna čokolada zdrava, mit ili zapravo istina?

Odgovor je potvrdan, a osim toga navode i iz kojih to razloga bismo tebali mlečnu čokoladu da menjamo za onu sa većim procentom kakaa.

Mali je broj onih koji mogu da odole ukusu čokolade, ali ako brinete o kilaži i zdravlju, tamna čokolada je bolji izbor u tom slučaju.

Što je gorča, to je tamnija čokolada korisnija. Kakaa ima mnogo više u crnoj čokoladi, nego u mlečnoj. Procenat kakaa može biti u rasponu od 70% do 90%. Samim tim procenat šećera je manji, a to je odlično za organizam.

Povoljno deluje na srce, moždane aktivnosti i smanjuje stres.

Konzumiranje crne čokolade snižava krvni pritisak, a takođe smanjuje rizik od dobijanja moždanog udar ili infarkta.

Ljudi koji često konzumiraju tamnu čokoladu ređe pate od kardiovaskularnih problema.

Određene supstance u tamnoj čokoladi podstiču lučenje serotonina, koji je poznat kao prirodni antidepresiv. Crna čokolada izuzetno je korisna u depresivnim stanjima i takođe smanjuje rizik od raka debelog creva.

Odličan je izvor je prirodnih antioksidanata. Naučnici su čak otkrili da sadrži daleko više antioksidanata od jabuka, grožđa i šljiva. Sadrži veliku količinu kofeina, koji pomaže aktivnostima mozga.

Dozvoljena količina je 20 do 30 grama ovog slatkog iskušenja dnevno, bez brige o prekomernoj težini.

Zaključak je da je crna čokolada daleko zdravija i korisnija za organizam od melečne. Kada osetite potrebu za slatkim, tamna čokolada je savršen izbor.