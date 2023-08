Ova hrana je najgora za zdravlje našeg mozga, kaže neurolog

S obzirom na to će otprilike dva od svaka tri Amerikanca doživeti kognitivno oštećenje nakon što navrše 70 godina, razumljivo je kako je pronalaženje načina za održavanje zdravlja mozga mnogima na prvom mestu. A jedan od načina da to učinimo jeste smanjenje unosa nekih od najgorih namirnica za zdravlje mozga.

„Održavati optimalno zdravlje mozga znači minimizirati upalu i izloženost toksinima“, objašnjava neurolog Dejl Bredesen za portal Eat This. On dodaje da unos određenih namirnica šteti zdravlju našeg mozga, a jedna od njih posebno je opasna te preporučuje da je izbegavamo koliko je god to moguće. Radi se o prženoj hrani.

On objašnjava da, iako sve što je prženo u dubokom ulju ima dobar ukus, predstavlja loš izbor za zdravlje našeg mozga. Naime, Bredesen upozorava da često jedenje pržene hrane povećava rizik od kognitivnih zdravstvenih problema. To potvrđuju i rezultati metaanalize objavljeni u časopisu American Journal of Clinical Nutrition koji su pokazali povezanost između unosa pržene hrane i kognitivnih problema.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.