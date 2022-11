Ova namirnice vam KRADU SNAGU I ENERGIJU!

Hraniti se zdravo je nešto što je postalo imperative u poslednje vreme, ali retko kad sebi možemo da priuštimo zbog tempa života. Ipak, ako uporno jedete pogrešne stvari s vremenom ćete narušiti zdravlje. Pogledajte koje su to namirnice koje vam oduzimaju snagu i energiju.

Industrijski prerađena hrana

Čokoladice ili kesica čipsa daju ekspresnu dozu energije, ali procesuirana hrana brzo prolazi u krv što znači da dolazi do naglog talasa energije i podjednako naglog pada.

Veštački zaslađivači

Posle varenja stvaraju se niskokalorični šećerni alkoholi kao što su manitol, sorbitol i ksilitol. Oni uznemiravaju želudac i može doći do nadutosti i stvaranja gasova što oduzima energiju.

Manjak vode

Ako ste dehidrirani, zapremina krvi pada, pa se u ćelije mišića i vitalnih organa prenosi manje kiseonika zbog čega se možete osjećati izmoreno.

Energetski napici

Većina energetskih napitaka sadrži kofein, šećer i mnoga hemijska jedinjenja koja će vam naglo dati snagu. Ali to će kratko trajati, a zatim kreće nagli pad energije.

Alkohol

Ne samo da alkohol dovodi do dehidracije, on ometa i san ako ga pijete tri do četiri sata prije spavanja.

