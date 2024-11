Ova ulja uništavaju organizam, a svi mislimo da su zdrava: Stručnjaci otkrili istinu

Pažljivo pregledate svaku etiketu pre kupovine hrane

U pripremi hrane se koriste razna vrsta ulja, ali prema rečima stručnjaka, ulja sa semenima mogu da naruše naše zdravlje. Kako oni kažu, prema pisanju “Body network“, recimo ulje kukuruza ili kanolino ulje mogu da naruše vaše zdravlje više nego cigarete. Dr Kejt Šanahan, porodični lekar i zagovornik metaboličkog zdravlja, otkriva razloge zašto ulja iz semena mogu biti štetna.

Međutim, ne slažu se svi stručnjaci sa ovom oštrom procenom.

Otkrijte skriveno prisustvo ulja iz semena

Ulja semena vrebaju iz bezbroj namirnica, čak i onih koje se prodaju kao zdrave. U podkastu, doktorka Kejt upozorava da se ova ulja nalaze u “mnogim namirnicama koje smatramo zdravom hranom, kao što su neki niskokalorični zamrznuti obroci”.

– Ulja iz semena nisu nužno toksična. Problem leži u tome kako se koriste u našoj ishrani. Većina ulja iz semena se koristi u obliku prerađene upakovane i brze hrane. Tu leži većina opasnosti – rekla je dijetetičarka klinike u Klivlendu, Džulija Zumpano.

Koja su to semena?

Kukuruz

Repica

Seme pamuka

Soja

Suncokret

Šafranika

Prema rečima Kejt, kaže da pažljivo pregledate svaku etiketu pre kupovine hrane.

– I onda kada to uradite, sledeća stvar koju treba da uradite je pre nego što kupite bilo šta što ima spisak sastojaka, okrenete to pakovanje i skenirajte sastojke. Pokušajte da kuvate kod kuće što je češće moguće i kupujte hranu koja ima jednostavne sastojke. To je uvek moja preporuka broj jedan – rekla je ona.

Razumeti ćelijski uticaj

– Većina ulja iz semena prolazi kroz proces rafinacije, koji uključuje beljenje i dezodorisanje. Ovo pomaže kod ukusa, boje i roka trajanja, ali takođe uklanja antioksidante iz ulja. Ulja iz semena imaju visok nivo omega-6 masti, što može dovesti do upale. Ona objašnjava da je pitanje više u ravnoteži – rekla je Zuprano.

Pametno birajte ulja za kuvanje

Da biste smanjili unos potencijalno štetnih ulja iz semena, oba stručnjaka preporučuju češće kuvanje kod kuće i biranje cele, neprerađene hrane. Kada koristite ulja, odlučite se za manje obrađene opcije kao što su ekstra devičansko maslinovo ulje, ulje avokada ili kokosovo ulje u umerenim količinama.

